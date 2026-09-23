十分鐘喘息 超商疼惜外籍照顧者

外籍照顧者幾乎挑起了我國失智照護重擔，《照護現場的守護者：失智症照顧者樣貌大調查》發現，外籍照顧者照顧的失智症者，百分之七四點四屬於中度、重度；四成外籍照顧者需全天候獨自照護，平均月休兩天，且超過八成無法自由外出。

調查發現，外籍照顧者短暫外出多半採買生活用品、用餐、匯款，或到公園散步、與同鄉交流，近五成雇主建議到社區超商短暫休憩。距離住處約十分鐘的社區7-ELEVEN門市，成為生活補給之外，可以暫時停留的地方。

7-ELEVEN失智友善計畫主題「幾點了咖啡館」年度影片昨天首播，走進嘉義「漁人門市」與「新大業門市」，呈現「照顧者十分鐘喘息空間」樣貌。外籍照顧者陪伴長輩之餘，常至鄰近7-ELEVEN採買、匯款、購買東南亞食品，或與同鄉短暫交流。

勞動部統計，截至今年六月，在台移工人數近九十萬人，其中家庭外籍照顧者約廿五萬人。7-ELEVEN觀察，相較集中在工業區工作的移工，家庭外籍照顧者散居各地社區，生活所需與休息空間，多半必須就近。

因應這些生活需求，7-ELEVEN整合通路資源，提供全台門市據點、多元化健康飲食、穆斯林友善飲食標示，逾四百家門市設置東南亞商品專區、多國語言溝通友善墊板、智能平板即時翻譯，以及ibon機台提供印尼、菲律賓、越南、泰國等多國語言服務與小額匯款等。

對長照家庭來說，醫療、長照與喘息服務仍是不可取代的專業支持；但對外籍照顧者，社區裡有一個熟悉、容易抵達、能處理生活所需，可短暫坐下的地方，同樣重要。期待讓「十分鐘就可以到的距離」，轉變成「十分鐘可以休息的空間」，超商「十分鐘照顧生活圈」能夠滿足正式長照服務之外的日常需求。