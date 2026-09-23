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7-ELEVEN串起生活圈 替照顧者減壓

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
7-ELEVEN「把愛找回來」攜手中華聖母、弘道、畢嘉士等三個基金會推動「失智友善計畫」大合照，呼籲民眾響應7-ELEVEN門市「零錢捐」。記者黃義書／攝影
7-ELEVEN「把愛找回來」攜手中華聖母、弘道、畢嘉士等三個基金會推動「失智友善計畫」大合照，呼籲民眾響應7-ELEVEN門市「零錢捐」。記者黃義書／攝影

衛福部推估，未來十五年失智人口翻倍，將近六十八萬人，失智長者愈來愈多，靠家庭照顧能量，難以支撐。台灣第一個《照顧現場的守護者：失智症照護者樣貌大調查》出爐，近六成居家失智症照護者身心負荷壓力沉重，亟需一處休憩喘息空間。

長照三點○強調，照顧不應只發生在專業機構，更應打造深入社區的「照顧生活圈」，讓支持力量更靠近家庭日常生活。為了回應社區失智長照需求，7-ELEVEN攜手天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、畢嘉士基金會啟動「失智友善計畫」，在全台7-ELEVEN展開「十分鐘照顧生活圈」行動，並透過門市「零錢捐」支持三家公益團體，齊心推動失智友善服務。

同時，也與北市聯醫、「失智．時空記憶的旅人」粉團共同倡議，啟動《照顧現場的守護者：失智症照護者樣貌大調查》，描繪居家照護者輪廓，也關注外籍照顧者的隱性需求。

勞力可外包 但壓力無法

7-ELEVEN表示，失智照顧歷程漫長，勞力可以外包，但壓力無法外包，十年前推動「幾點了咖啡館」門市服務倡議失智友善行動，如今呼應長照三點○，串聯社區資源共同發展「十分鐘照顧生活圈」，期許發揮門市深入社區的特性，讓門市成為居家照顧者最安心的喘息去處。

北市聯醫失智症中心主任劉建良解析這分調查報告，發現百分之六一點五獨自照顧者自覺身心壓力「大」或「非常大」；兩人共同分擔時壓力竟然更大，達百分之六二點七；三人以上共同照顧，則降至百分之卅一。

劉建良表示，從結果看來，減輕照護壓力的關鍵在於增加的人是否能否接手，讓照顧者獲得喘息，若增加的人力無法獨立接手照護工作，主要照顧者依然無法獲得真正休息。換句話說，即使聘請外籍照顧者，家屬並未真正退出照顧。

調查發現，近六成照顧者期待心理支持、休息及喘息服務空間。7-ELEVEN指出，觀察門市照顧需求趨勢，對失智症的主要照顧者來說，前來超商用餐、喝杯咖啡，稍作休息，看似平常，卻是照顧生活的一部分。

門市普及 串聯衛教、飲食

劉建良表示，失智症照顧應該要從「一個家庭照顧一個長輩」，走向「社會一起來照顧」，7-ELEVEN「十分鐘照顧生活圈」發揮門市普及的優勢，串聯衛教資訊、健康飲食與門市友善空間，在長照服務外，提供照顧家庭補給與喘息的社區節點。

昨天三家公益團體也把第一線服務帶進記者會現場，包括失智長輩社會參與、外籍照顧者支持到飲食營養的失智家庭日常需求，透過7-ELEVEN「把愛找回來－失智友善計畫」門市「零錢捐」的支持，讓失智友善行動觸及更多社區與家庭。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，九年來與7-ELEVEN推動「幾點了咖啡館」，累積五千五百多名長輩參與，今年將服務延伸至家庭及外籍照顧者。弘道老人福利基金會執行長李若綺指出，今年將照顧支持帶進門市、居家及公園，提供照顧知識，協助建立支持網絡；畢嘉士基金會則從營養、健康飲食與照顧知識著手。

從二○一七年「幾點了咖啡館」、二○二四年「記憶咖啡館」，今年7-ELEVEN把關注從失智症者延伸至家庭與外籍照顧者，7-ELEVEN持續拓展失智友善網絡，今年攜手北市聯醫設計「失智預防衛教」趣味測驗門市桌貼，邀請失智症長輩與照顧者到7-ELEVEN門市參加活動。

眾多7-ELEVEN門市提供深入生活的場域、公益團體帶入專業服務，消費者則透過零錢捐共同參與，讓失智友善從倡議走進社區、照顧支持更貼近家庭每天的生活。

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