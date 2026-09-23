人力荒 衛福部擬開放醫院外籍照服員

為減輕住院患者照護負擔，政府推動「住院整合照護計畫」，多人共聘一名照服員，但因照顧人力不足，截至目前涵蓋率僅百分之七點四。為此，衛福部擬開放外籍人士加入該計畫，擬定三大資格。台灣醫療工會聯合會批評，官方不願約束醫院，改善勞動條件，反將開放移工作為解方，讓人難以接受。

立法院社福及衛環委員會召委林月琴、立委王正旭國會辦公室昨舉辦「住院整合照護計畫執行成效公聽會」。衛福部次長林靜儀指出，受到超高齡、少子化等影響，預估二○七○年勞動力人口將減少五百至七百萬，為此，研議開放外國技術人力，其中包括住院整合照護計畫，增加照服員人力。

衛福部統計，截至七月底，住院整合照護計畫涵蓋八七五八床、三二一四名照服員，若以涵蓋三萬床為目標推算，至少需五千六百位照服員，尚有二千人力缺口。

衛福部規畫，外籍照服員需在台灣至少工作滿六年以上，完成照服員訓練資深移工，或取得我國護理或照顧服務科系副學士學位外僑生，需通過教育部華語文或閩南語、客語「基礎級」以上測驗，另接受醫院安排在職教育、工作指導後，才可提供服務。

對此，台灣醫療工會聯合會副理事長郭蕢瑩批評，政府並未訂一位照服員可照顧病人數上限，以致許多醫院一名照服員需顧十多名病患，嚴重過勞，當然無法吸引新血投入。

「不論本國籍或外國籍照護輔佐人力，都不能取代護理人力，也不能納入護病比計算。」護師公會全聯會理事長陳麗琴強調，涉及專業評估、臨床判斷、侵入性處置等專業照護內容，仍應由護理人員負責；外籍人力不該成為解決護理人力不足替代方案。

婦女新知基金會政策部主任李盈學表示，在直聘、培訓制度及合理照護比率尚未建立前，不應貿然引進外籍人力；衛福部雖稱外籍人力僅為補充、不是替代，但若制度不完整，導致本國人力持續流失，「補充久了就變成替代！」