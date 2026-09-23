聽新聞
0:00 / 0:00

人力荒 衛福部擬開放醫院外籍照服員

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

為減輕住院患者照護負擔，政府推動「住院整合照護計畫」，多人共聘一名照服員，但因照顧人力不足，截至目前涵蓋率僅百分之七點四。為此，衛福部擬開放外籍人士加入該計畫，擬定三大資格。台灣醫療工會聯合會批評，官方不願約束醫院，改善勞動條件，反將開放移工作為解方，讓人難以接受。

立法院社福及衛環委員會召委林月琴、立委王正旭國會辦公室昨舉辦「住院整合照護計畫執行成效公聽會」。衛福部次長林靜儀指出，受到超高齡、少子化等影響，預估二○七○年勞動力人口將減少五百至七百萬，為此，研議開放外國技術人力，其中包括住院整合照護計畫，增加照服員人力。

衛福部統計，截至七月底，住院整合照護計畫涵蓋八七五八床、三二一四名照服員，若以涵蓋三萬床為目標推算，至少需五千六百位照服員，尚有二千人力缺口。

衛福部規畫，外籍照服員需在台灣至少工作滿六年以上，完成照服員訓練資深移工，或取得我國護理或照顧服務科系副學士學位外僑生，需通過教育部華語文或閩南語、客語「基礎級」以上測驗，另接受醫院安排在職教育、工作指導後，才可提供服務。

對此，台灣醫療工會聯合會副理事長郭蕢瑩批評，政府並未訂一位照服員可照顧病人數上限，以致許多醫院一名照服員需顧十多名病患，嚴重過勞，當然無法吸引新血投入。

「不論本國籍或外國籍照護輔佐人力，都不能取代護理人力，也不能納入護病比計算。」護師公會全聯會理事長陳麗琴強調，涉及專業評估、臨床判斷、侵入性處置等專業照護內容，仍應由護理人員負責；外籍人力不該成為解決護理人力不足替代方案。

婦女新知基金會政策部主任李盈學表示，在直聘、培訓制度及合理照護比率尚未建立前，不應貿然引進外籍人力；衛福部雖稱外籍人力僅為補充、不是替代，但若制度不完整，導致本國人力持續流失，「補充久了就變成替代！」

衛福部 照服員 人力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人力缺口逾2000人！醫院照服員涵蓋率低 衛福部擬開放外籍人士投入

住院整合照護計畫人力亂 衛福部擬要醫院申請時說明

幫住院病人聘照服員…衛福部喊5成病床涵蓋率 現僅7.4%且家屬仍需陪病

弘光科大攜手嘉義醫院跨域研究 2項成果獲分組雙冠

相關新聞

十分鐘喘息 超商疼惜外籍照顧者

外籍照顧者幾乎挑起了我國失智照護重擔，《照護現場的守護者：失智症照顧者樣貌大調查》發現，外籍照顧者照顧的失智症者，百分之七四點四屬於中度、重度；四成外籍照顧者需全天候獨自照護，平均月休兩天，且超過八成無法自由外出。

7-ELEVEN串起生活圈 替照顧者減壓

衛福部推估，未來十五年失智人口翻倍，將近六十八萬人，失智長者愈來愈多，靠家庭照顧能量，難以支撐。台灣第一個《照顧現場的守護者：失智症照護者樣貌大調查》出爐，近六成居家失智症照護者身心負荷壓力沉重，亟需一處休憩喘息空間。

人力荒 衛福部擬開放醫院外籍照服員

為減輕住院患者照護負擔，政府推動「住院整合照護計畫」，多人共聘一名照服員，但因照顧人力不足，截至目前涵蓋率僅百分之七點四。為此，衛福部擬開放外籍人士加入該計畫，擬定三大資格。台灣醫療工會聯合會批評，官方不願約束醫院，改善勞動條件，反將開放移工作為解方，讓人難以接受。

上路在即 健康幣 通路折抵攻略出爐

「健康幣」新制即將十月一日上路，十二月開放兌換，衛福部長石崇良表示，首波配合業者涵蓋運動、超商、保險、藥局及醫院，「一幣抵一元」，需累積至一千幣才能兌換，多數商品採折抵或折扣，不可全數折換，免費領取。

健康主題館／藥酒不是提神飲料 醫示警長期飲用風險

不少勞工習慣喝保力達B等藥酒提神，甚至將其視為一般飲料，但藥酒不僅含有酒精，也含有藥品成分，飲用後可能影響工作及行車安全。衛福部長石崇良昨表示，保力達B在本質上仍屬於藥品，製造、販售都必須遵守藥事法規定，將請食藥署加強警語及衛教宣導，並要求地方強化違規販售通路稽查，避免民眾誤以為藥酒只是提神飲料。

健康你我他／長輩重聽別當老化 及早檢查守護耳朵

關於就醫，我腦海裡藏著一段回憶：小小的身體被好幾雙手壓在檯子上，任憑我拚命哭喊，仍動彈不得，成了我人生最早的記憶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。