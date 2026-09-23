上路在即 健康幣 通路折抵攻略出爐

「健康幣」新制即將十月一日上路，十二月開放兌換，衛福部長石崇良表示，首波配合業者涵蓋運動、超商、保險、藥局及醫院，「一幣抵一元」，需累積至一千幣才能兌換，多數商品採折抵或折扣，不可全數折換，免費領取。

健康幣可以換到哪些優惠？石崇良昨天出席「顧健康 賺飽幣」記者會時表示，將於十一月召開記者會，公布詳細商品、服務及兌換條件，屆時「健康幣」Ａｐｐ上架，內建完整清單，類似購物商城模式，民眾可依運動、商品或服務等類別搜尋，選定項目後取得QR Code，前往合作通路兌換。

首波合作業者以全國性通路為主，包含超商量販、社區藥局、醫療機構、運動場館及壽險業者，以超商為例，第一階段合作通路包括７–ＥＬＥＶＥＮ、全家及全聯，共有六款無糖或健康飲料、六項生鮮食品及二款咖啡等十四項商品可供兌換，其中包括民眾常選購的咖啡、三明治及雞胸肉，不過，討論度最高的茶葉蛋未在兌換項目中。

石崇良表示，十四項超商健康商品並非全額免費兌換，而是採小額折抵，選擇飲料時，以五元為折抵單位，希望民眾持續累積「健康幣」，反覆使用優惠，逐漸養成健康生活習慣，不要一次花光所有點數。

藥局部分，合作通路則有維康、大樹藥局等全國性連鎖藥局，預計提供卅至五十項商品，涵蓋血糖機、血壓計、特殊營養品及保健食品等，均為適合糖尿病、腎臟病等慢性病患者使用的產品，折扣約一至兩成。

運動場館則依業者提供不同優惠，包括運動用品、課程及月費折扣，詳細方案仍待公布。醫院部分，部立醫院已規畫健保卡兌換機制，考量不熟悉手機操作的長者及數位落差族群，只要攜帶健保卡，即可透過院內系統使用相關服務。

石崇良表示，衛福部將於明年第一季進行民意調查，瞭解國人希望新增哪些健康行為及兌換商品，規畫於明年下半年推出第二波擴充項目，例如，捐血也可能納入賺幣的健康行為。

石崇良提及「健康幣」政策的最初構想，他表示，在向總統報告健保「健康存摺」功能時，總統問到「健康存摺怎麼會沒有錢？」，裡面記錄民眾健康檢查及醫療數據，卻沒有真正的「錢」，為此，開始思考如何將健康行為轉化為具體的價值，透過健康促進累積獎勵。

此外，台大公共衛生學院教授陳秀熙透過研究與計算，嘗試將運動、接種疫苗、接受健康檢查等健康行為所創造的效益量化，為健康幣建立以健康價值為基礎的獎勵概念。