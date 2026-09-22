大樂透頭獎連4槓 下期獎金上看1.6億元

勞動部長洪申翰今天返台，談及赴南京參加APEC人力資源發展部長會議表示，此行未辦、也未使用台胞證，而是依過往APEC模式，持邀請函入境中國大陸；對於外界關注是否遭遇矮化，他強調「我們是APEC正式會員」，在持續要求及APEC秘書處協助下，中方依規定提供與其他會員等同的權利，「這就是我們說的對等尊嚴」。

2026-09-22 19:23