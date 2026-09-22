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大樂透頭獎連4槓 下期獎金上看1.6億元

中央社／ 台北22日電

大樂透第115090期今晚開獎。中獎號碼為18、35、14、15、45、30，特別號10；派彩結果，頭獎槓龜，連4槓，下期（25日）預估銷售新台幣1.6至1.8億元，頭獎金額上看1.6億元。

貳獎2注中獎，每注獎金154萬6524元。

中秋加碼獎項開出情形，本期100萬元獎項開出4組，總中獎注數為4注，4組皆為單注中獎；本期5000元獎項開出574注。

中秋加碼獎活動截至本期為止，累積開出100萬元獎項組數為14組，剩餘56組；累積開出5000元獎項注數為1635注，剩餘4365注，次期（25日）將繼續加開100萬元獎項及5000元獎項。

中秋加碼獎：34、26、46、39、03、15、31、27。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

大樂透 頭獎 獎金

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