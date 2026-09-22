機車族有福了！考照加駕訓 明年可領200元超商禮券

想考機車駕照的民眾注意了！明年元旦起，只要完成250c.c.以下機車駕訓、取得駕照並投保強制車險，就可領200元超商禮券。金管會預估約5萬人受惠，試辦一年。

金管會22日宣布，配合交通部推動機車駕訓補助政策，將再從強制車險端加碼獎勵，全台14家強制車險業者都會參與，所需經費估約1,000萬元。

保險局局長王麗惠表示，目前民眾報考機車駕照，法規並未強制要求參加駕訓；但依交通部統計，參加機車駕訓者，相較未參加者的違規及事故風險均明顯降低。

因此，金管會希望透過保險獎勵，搭配交通部既有駕訓補助，發揮「1+1大於2」效果，鼓勵民眾先接受完整駕駛訓練再上路。

依規劃，不論民眾是在試辦前或試辦期間完成250c.c.以下機車駕訓，只要於試辦期間取得駕照並投保強制車險，就可申請200元超商禮券，每人限領一次。

換言之，若民眾今年已完成機車駕訓，明年才取得駕照並投保強制車險，只要符合相關資格，同樣可以領取獎勵。

目前普通重型機車一年期強制車險保費為658元，扣除200元禮券效益後，相當於約7折；輕型機車一年期保費424元，則相當於約5.3折。

至於申請方式，民眾可在投保強制車險時提出申請。保險公司將透過交通部及保發中心介接資料，查核駕訓紀錄與取得駕照日期，確認符合資格後即可發放禮券。

王麗惠表示，交通部去年相關駕訓補助名額約5萬人，金管會據此估算，這次試辦約有5萬人受惠；若每人發放200元，所需經費約1,000萬元，將由汽車交通事故特別補償基金累計結餘支應。

試辦上路後，金管會也將按季追蹤成效，比較參加駕訓與未參加駕訓者的事故情形，以及與強制車險損失之間的關聯，再評估後續是否擴大辦理。

強制車險自1998年上路至今已逾28年，累計理賠金額達3,468億元、理賠約790萬人次。金管會這次也希望把強制車險功能，從事故後補償進一步往事故前預防延伸。