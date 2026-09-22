知名鋼琴家王羽佳身兼指揮 享受與團員合奏樂趣

知名鋼琴家王羽佳將與馬勒室內樂團訪台舉行音樂會，這次王羽佳不只彈琴，也將擔任指揮。王羽佳說，自己的音樂探索是擴張而非轉向，希望享受與團員一起參與音樂的樂趣。

王羽佳接受訪問時表示，她與馬勒室內樂團（Mahler Chamber Orchestra）合作的感覺就像一個大家庭，「每個人都齊心為音樂服務。」

王羽佳覺得人們對指揮有些誤解，「他們以為指揮是站在前面帶領大家，但我並不是這樣看待，我覺得這就像是一個更大的室內樂團，大提琴、小提琴和鋼琴在樂團中心位置，進而產生一種社群感。」

王羽佳現任馬勒室內樂團「藝術夥伴」，演繹形式從過往擔任獨奏，轉為親自從鋼琴身兼指揮的「Play-Directing」。近2年雙方足跡橫跨歐美，2026年5月更登上紐約卡內基音樂廳，樂評盛讚她展現強烈個人氣場，成功激發出樂團極具性格的生動演奏。11月她將與馬勒室內樂團來台在北中南舉行音樂會，帶來古典與爵士2套風格截然不同的動人曲目。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，這次訪台在台中場與高雄場，王羽佳將在音樂會連演布拉姆斯的「第一號」及「第二號」鋼琴協奏曲，2部作品合計演奏時間逼近2小時，是鋼琴協奏曲文獻中規模最龐大、最考驗獨奏家體力與整體掌控力的組合之一。

台北場將呈現獨奏卡普斯汀（Kapustin）的「第四號鋼琴協奏曲」與崔法斯曼（Tsfasman）的「爵士組曲」，展現王羽佳演奏上近乎不可思議的手指控制力。馬勒室內樂團也將帶來莫札特「第二十九號交響曲」與普羅柯菲夫（Sergei Sergeyevich Prokofiev）的「古典交響曲」，展現樂團純粹的合奏功力與音樂性。

「鋼琴天后王羽佳與馬勒室內樂團」音樂會11月21日在高雄衛武營，11月22日在台北國家音樂廳，11月24日在台中國家歌劇院演出。