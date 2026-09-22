肝指數狂飆130！科技男每天狂嗑「2平民小吃」 醫警告：恐變肝癌

一名在科學園區工作的男子，連續3年健康檢查都被驗出中度脂肪肝，肝發炎指數（GPT）更長期飆到120、130 U/L，遠高於40 U/L的正常標準，遲遲無法改善，甚至被家醫科醫師警告「再這樣下去會得肝癌」，讓他嚇得趕緊尋求專家協助。沒想到經過詳細問診後，才發現男子平時不愛吃蔬菜，加上每天一下班就習慣吃「2道平民美食」，竟成為肝臟長期發炎的關鍵原因。

營養功能醫學專家劉博仁醫師近日在節目《小宇宙大爆發》中分享這起案例。他表示，男子就診後經詳細檢查，排除A、B、C型肝炎，也沒有長期亂服成藥、喝酒等習慣，身材僅有些微肥胖，因此讓他好奇「為何肝臟發炎這麼嚴重」。進一步觀察發現，男子臉上長了不少痘痘、痤瘡，經仔細詢問生活習慣後，才終於揪出關鍵問題，原來肝臟反覆發炎，可能與平時的飲食習慣有關。

原來，男子平時一下班，就喜歡到住家附近的攤販大快朵頤，為了吃得開心又有飽足感，每次幾乎都固定點上「1份臭豆腐、2碗滷肉飯」，卻幾乎完全不吃蔬菜。這樣高油、高熱量又缺乏膳食纖維的飲食模式，一吃就是好幾年，讓陪同就診的媽媽聽完當場傻眼，甚至忍不住狠狠瞪了兒子一眼。

劉博仁醫師提醒，脂肪肝並非單純「肝臟有點油」這麼簡單，若進一步演變成脂肪性肝炎，長期下來可能增加肝硬化、肝癌等風險。以男子愛吃的臭豆腐來說，製作過程若反覆高溫油炸，油脂可能因長時間加熱而劣化，加上發酵食品本身也存在保存、衛生等問題，若長期大量攝取，恐增加身體代謝負擔。不過，劉博仁也強調，「不是說大家到夜市吃個臭豆腐就完蛋，但他是真的吃太多、好幾年了」，關鍵仍在於長期且過量的飲食習慣。

得知脂肪肝若持續惡化可能牽連肝硬化、肝癌，男子也嚇得趕緊詢問該如何改善。對此，劉博仁醫師建議，先從飲食習慣下手，減少甚至暫停臭豆腐、滷肉飯等高油脂、高熱量食物，主食仍可正常吃飯配菜，但「蔬菜量要多一點」，同時可適量攝取鯖魚、鮭魚等富含Omega-3脂肪酸的魚類，搭配足量蔬菜及適當補充魚油，協助調整整體飲食結構。

沒想到積極調整飲食僅3個月，男子再次回診時，GPT指數已從原本的120、130 U/L大幅降至50 U/L，幾乎恢復正常，超音波檢查也發現，中度脂肪肝已改善為輕度。隨著身體發炎指數下降，男子不僅自覺整個人輕鬆許多，臉上的痘痘也快速消退。劉博仁醫師也藉此提醒，飲食中的油脂選擇相當重要，「好油脂是有抗發炎的作用，壞油就是嚴重發炎」，民眾仍應留意日常飲食習慣，避免長期攝取過量高油、高熱量食物，增加肝臟負擔。

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