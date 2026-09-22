住院整合照護計畫人力亂 衛福部擬要醫院申請時說明

衛福部推動住院整合照護服務，但工會團體指出，現場多種輔佐人力工作定位不明、醫院跨科收治，反加重基層護理人員負擔。衛福部照護司表示，擬要求醫院申請時說明勞動力運用方式。

衛福部自民國111年起推動住院整合照護服務，由醫院安排受過訓練的醫院照服員與護理師共同照護患者。為討論計畫成效，民進黨立委林月琴、王正旭今天共同舉辦公聽會，邀請衛福部次長林靜儀及相關團體出席。

林靜儀在會中表示，住院整合照護計畫推動至今共152家醫院參與、共8758床，將持續培養國內照顧人力，外國技術人力則研議中，盼納入有6年以上在台工作經驗、且接受過照服員訓練的外國人力，作為補充人力。

台灣醫療工會聯合會副理事長郭蕢瑩指出，照護計畫現場亂象包含護佐、病房助理、照護服務員等多種照護輔佐人員的職稱與分工方式不明，未訂定照護比，醫院各自採外包、特約、承攬等多重方式，對照服員勞權保障不足。

郭蕢瑩認為，衛福部應加強約束醫院，鼓勵直聘，並主動稽查各醫院實施狀況，待改善實際狀況與照服員勞動條件後，再討論是否開放移工。

台北市立聯合醫院企業工會秘書蔡仲傑指出，目前因規定要有6名患者才能請1名照服員，導致基層護理師要去「拉業績」，且醫院為湊足6人而打亂分科照護；加上為減少成本，醫院傾向外包，反導致管理、訓練、排班等隱藏成本，都由護理師與護理長吸收。

外籍照服員部分，王正旭表示，若要開放，衛福部與勞動部應建立嚴格到院後培訓體系，並完善輔佐人力制度定位與照護負荷評估。

林月琴指出，目前整體計畫病床涵蓋率僅7.4%，與政府今年預期達到的50%目標有明顯差距，且醫院在人力配置、教育訓練與勞動條件上也有落差，基層也反映出問題樣態，衛福部應確實了解實際現場狀況。

對於人力混用狀況，衛福部照護司長蔡淑鳳回應，未來住院整合照顧計畫申請，可能將要求各家醫院說明不同勞動力的運用方法及其各自適用法規。現場如有遇到疑似違規情況，也可以匿名通報。