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紙風車反毒戲劇工程持續14年 邀青少年辨識毒品拒絕誘惑

中央社／ 台北22日電

紙風車青少年反毒戲劇工程」2012年啟動校園巡演至今已經14年。因應毒品不斷變化，今年獲教育部與企業界支持，將安排115場演出，並將喪屍煙彈加進劇情中。

紙風車劇團團長任建誠今天在記者會上表示，青少年反毒戲劇工程已演出1254場，14年來，毒品的樣貌從針劑施打、藥丸藥片到偽裝成咖啡包、軟糖、電子煙等，「毒品型態在改變，孩子面對的問題更複雜，演出也要跟著調整。」

紙風車編導團隊新增電子煙、喪屍煙彈等相關橋段，將真實社會正在發生的問題轉化為戲劇情節。希望透過具體的舞台畫面，讓孩子看見毒品並不一定以熟悉的「毒品」樣貌出現，也可能偽裝成電子煙、透過同儕誘惑或好奇心進入生活。

今天紙風車文教基金會舉行反毒宣誓記者會，包括教育部次長朱俊彰、教育部學特司副司長許嘉倩、穩懋半導體暨紙風車文教基金會董事長陳進財、致茂電子ESG辦公室副執行長莊陽君、和碩聯合科技人資長左敬業、兆豐銀行副總經理李靜怡等人都到場支持。

朱俊彰表示，期待這些反毒政策的倡議，可以有像紙風車這樣有滲透力的文化藝術表演來取代說教，也謝謝各級企業願意來贊助推廣。

陳進財則表示，企業每天都在談人才，但人才不是等到進入公司才開始培養，要從孩子的成長開始，「守護孩子遠離毒品，就是在守護我們未來的社會，也是在守護產業發展所需要的人才。」

莊陽君表示，他當兵時有阿兵哥吸食強力膠，「每天會報告哪一棵樹的樹皮很好吃，我也去做訪問，幾乎都是破碎的家庭。現在紙風車從校園出發，讓小朋友以潛移默化方式了解毒品的可怕，相信在關鍵時刻，小朋友可以做出正確的選擇。」

紙風車藝術顧問吳靜吉表示，企業界很流行說PPP（Public-Private Partnership，公私夥伴關係），「反毒工程就是這樣的模式，政府、學校、企業和民間都必須共同承擔。」吳靜吉說，只要大家願意多做一點，孩子就能多一分保護，期待企業也可以自組戲劇團體演出反毒劇，相信可以多為反毒盡一份力。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

紙風車 反毒 青少年

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