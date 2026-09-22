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影／返台談南京行！洪申翰未辦台胞證 依APEC模式持邀請函訪陸

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
勞動部長洪申翰今天返台，對記者揮手致意。記者黃仲明／攝影
勞動部長洪申翰今天返台，對記者揮手致意。記者黃仲明／攝影

勞動部長洪申翰今天返台，談及赴南京參加APEC人力資源發展部長會議表示，此行未辦、也未使用台胞證，而是依過往APEC模式，持邀請函入境中國大陸；對於外界關注是否遭遇矮化，他強調「我們是APEC正式會員」，在持續要求及APEC秘書處協助下，中方依規定提供與其他會員等同的權利，「這就是我們說的對等尊嚴」。

洪申翰表示，此行主要目的是希望在勞動、人力資源領域深化國際多邊參與，並增加亞太區域跨國合作機會，這次會議的相關目標都有達成，並感謝代表團、外交部及陸委會協助。

針對外界詢問會場使用「Chinese Taipei」是否代表被矮化，洪申翰表示，APEC正式會員名稱確實就是「Chinese Taipei」，真正需要強調的是，台灣作為APEC正式會員，應享有與其他會員等同的權利。他說，此次在相關堅持及APEC秘書處協助下，中方依APEC規定提供相關權利，因此「並沒有遭遇到所謂矮化的狀況」。

洪申翰指出，本次部長會議聚焦人工智慧（AI）快速發展、勞動市場及人口變遷的具體因應，並通過共識性聯合聲明及AI發展下促進就業的附錄。在這樣的共識下，未來在區域之間會針對勞工社會權利、AI發展下的再技能化等議題，進行更多專業性的合作。

至於此次成為蔡英文政府及賴清德政府任內首位赴中國大陸的最高層級官員，洪申翰說，「回到台灣真的比較輕鬆。」他表示，此行有賴整個團隊齊心齊力、專業地協助才能完成任務。未來也會持續從勞動專業及國際參與角度共同努力。

勞動部長洪申翰（中）赴南京參加APEC人力資源發展部長會議，今天下午搭乘中國東方航空返台。記者黃仲明／攝影
勞動部長洪申翰（中）赴南京參加APEC人力資源發展部長會議，今天下午搭乘中國東方航空返台。記者黃仲明／攝影

勞動部長洪申翰（右二）赴南京參加APEC人力資源發展部長會議，今天返台。記者黃仲明／攝影
勞動部長洪申翰（右二）赴南京參加APEC人力資源發展部長會議，今天返台。記者黃仲明／攝影

洪申翰 APEC 外交部

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