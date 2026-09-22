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廖修平、吳炫三、陳澄雄人生故事 影像刊物再現

中央社／ 台北22日電
國立新竹生活美學館22日舉辦「藝海揚芬－百年公會堂人物影像民族誌影像暨刊物發表會」第2場，出席貴賓合影宣告紀錄片即日上架官網。圖前排左起為紀錄片主角藝術家吳炫三、音樂家陳澄雄、藝術家廖修平。圖／新竹生美館提供（中央社）
國立新竹生活美學館22日舉辦「藝海揚芬－百年公會堂人物影像民族誌影像暨刊物發表會」第2場，出席貴賓合影宣告紀錄片即日上架官網。圖前排左起為紀錄片主角藝術家吳炫三、音樂家陳澄雄、藝術家廖修平。圖／新竹生美館提供（中央社）

持續紀錄年逾八旬的藝壇大師故事，國立新竹生活美學館主辦「藝海揚芬」民族誌影像計畫，今天發表藝術家廖修平、吳炫三及音樂家陳澄雄的紀錄片與刊物，回顧他們以家為座標的闖蕩歷程。

「藝海揚芬—百年公會堂人物影像民族誌影像暨刊物發表會」第2場今天下午舉行。國立新竹生活美學館館長葉于正表示，「藝海揚芬」民族誌影像計畫自2021年起，以北台灣9縣市為地緣網絡，有系統走訪里鄰，記錄年逾八旬、長年奉獻藝壇的資深大師。

葉于正指出，計畫承襲新竹公會堂「公眾相會滿堂」精神，將藝術家們的生命哲學與創作歷程，轉化為文字專刊與影音典藏。此次以「藝淬光輝」為題，強調藝術不是瞬間的靈光，而是經由世界淬鍊、生活刻畫後，方能長久共鳴的歷程。

計畫主持人鄭飄指出，廖修平、吳炫三及陳澄雄的共通路徑皆是「從原鄉出發，以世界淬鍊，為生活而作」，且都是在恩師指引下開啟藝術視野，並將這份感激轉化為育人無數的行動力量。

鄭飄舉例，廖修平將台灣傳統廟宇與民俗符號融匯於西方版畫技術，並設立獎學金與藝術團體，建構永續的美育交流平台；吳炫三馳騁於亞馬遜與非洲原鄉，淬鍊出熾熱的生命原力與陰陽造形；陳澄雄則扮演中西樂的轉譯橋樑，推動國樂五線譜化革新並深入走訪偏鄉離島巡演，實現音樂親民的生活美學。

紀錄片即日起上架於國立新竹生活美學館官網，邀社會大眾隨時線上觀賞、學習與分享。

新竹 座標 紀錄片 藝術家

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