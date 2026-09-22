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喪屍菸彈「依托咪酯」危害仍在 動物麻藥「替來他明」可能接替上場

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
警政署刑事警察局毒品查緝中心副大隊長鄭偉豪說明，新型毒品替換速度快，修法將朝一次性列管前進，從一開始就避免擴散。記者沈沛育／攝影
警政署刑事警察局毒品查緝中心副大隊長鄭偉豪說明，新型毒品替換速度快，修法將朝一次性列管前進，從一開始就避免擴散。記者沈沛育／攝影

依托咪酯」毒害、毒駕事件不斷，遭強力查緝，然而最近出現另一種新型毒品「替來他明」。台北醫學大學精神科酒藥癮暨自殺防治中心主任洪珊提醒，原本用於動物麻醉的「替來他明」可能成為下一個「依托咪酯」。

台北醫學大學衛生福利政策研究中心舉辦「新興毒品防制法制改革與治理策略研討會」，從法制改革、犯罪防制、醫療戒治及兒少保護層面，探討如何防治近年大量流行，且造成毒駕等公共危險的新型毒品「依托咪酯」。

洪珊說明，「依托咪酯」具有鎮靜功能，近年被添加到電子煙中，使用後可能出現意識短暫喪失、肌肉張力不全、無法維持姿勢等情形，比起傳統毒品安非他命要用水車吸食或靜脈注射，電子菸更容易在開車時使用，增加公共安全危險。

警政署刑事警察局毒品查緝中心副大隊長鄭偉豪公布2024年8月至2026年5月「喪屍菸彈」查緝報告，總共查獲1309處分裝場、2萬1290人次嫌犯，起獲1174.35公斤粉末及1175萬顆毒菸彈。

除了「依托咪酯」，未來應持續注意動物麻醉藥「替來他明」，鄭偉豪說，「依托咪酯」才在今年6月列為一級毒品，卻在查緝製毒工廠過程中，又發現業者已將「替來他明」作為「依托咪酯」替代品，替換速度非常快，增加列管困難。

鄭偉豪指出，未來毒品管制將朝「一次性列管」方向強化，一起納管類似毒品，「替來他明」將比照「依托咪酯」列為第一級毒品，避免像「依托咪酯」大量流行後才修法，降低流入市場和危害公共安全的風險。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北醫學大學精神科酒藥癮暨自殺防治中心主任洪珊指出，「替來他明」恐成下一個依托咪酯。記者沈沛育／攝影
台北醫學大學精神科酒藥癮暨自殺防治中心主任洪珊指出，「替來他明」恐成下一個依托咪酯。記者沈沛育／攝影

依托咪酯 喪屍菸彈 動物 毒品 毒駕

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