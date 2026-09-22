彰濱產業園區新增填地料源助營建土方去化 今環差修正通過

為配合國家營建土石方去化政策，環境部今召開彰濱產業園區新增線西西3區為填地料源的第2次初審會議。本次環差在開發單位承諾檢核土石方運送沿線敏感受體的合理性，以及研提完成區的沉陷監測計畫，環委決議初審通過。

配合行政院「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」，行政院盤點中部地區土石方最終去處，包含彰濱園區及台中港填海造地，中部地區每年土石方出土量約900萬立方公尺，為紓緩中部地區土資場收容負荷，規畫已圍堤的彰濱園區線西西3區B區，除保留原環評的填地料源外，新增營建剩餘土石方為填地料源。

本案開發單位為經濟部產業園區管理局，目的事業主管機關為經濟部，本案為配合行政院營建土石方全流程去化政策，規畫於彰濱產業園區線西西3區B區，新增營建剩餘土石方為填地料源，總面積約20公頃，預計填築90萬立方公尺，填築完成後仍依據彰濱產業園區原規畫的土地使用。

有環委問及新增線西西3區為填地料源的效益，開發單位表示，國土署今年3月發包施工，彰化縣政府6月受理土方暫置申請，收受中部地區B1至B5類土石方，其中B5類需破碎至10cm以下，且無紅火蟻的安定土壤，運土路線由園區外台61、台61乙交叉口銜接園區內慶安北路至崙尾暫置區，而線西西3區B區填海造地啟用後，中部地區土石方直接運至線西西3區B區，可縮短運土行駛距離。

至於施工期間的空汙影響，開發單位表示，土方運輸空氣汙染物排放對園區外沿線敏感受的濃度增量影響輕微，而本次變更因位於已完成圍堤的線西西3區B區，不涉及外海施工或海域擾動，對海域生態，如白海豚族群等影響應屬輕微。

本案經環評委員討論後，仍要求開發單位檢核土石方運送沿線敏感受體的合理性，以及補充說明土石方進場檢驗篩測作業程序與退運隔離機制，並強化說明分層填築高程及其料源管控機制，研提完成區的沉陷監測計畫，本案決議初審通過。