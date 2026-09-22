員工旅遊「住宿自費4500元」 上班族心寒質疑：這算哪門子福利？

不少企業想辦「員工旅遊」來凝聚同仁向心力，但若自費金額過高，恐怕美意反倒變調。一名上班族在Dcard發文大吐苦水，透露公司近期籌辦國內員工旅遊，沒想到公布的方案中，光是每人住宿費就得自付高達4,500元，且若攜帶眷屬同行也是相同收費標準。昂貴的自付額讓原PO看到通知的當下「心涼了一半」，忍不住質疑公司究竟實質補助了什麼，直呼完全喪失參加的動力。

原PO指出，若今天是利用休假與親友出遊，單晚花費4,500元尚可接受，但既然被包裝成「公司福利」，員工自然會對企業補助抱有心理預期。然而依公司目前的方案，若帶著另一半或家人同行，兩人就得直接掏出9,000元，整體開銷與私人出遊幾乎無異；相較之下，若公司是舉辦國外員旅並明訂補助金額（例如每人補貼1萬元、餘額自付），至少能讓人明確感受到誠意，而現行方案卻讓人感覺公司僅是扮演代訂飯店與行程的角色，實質上根本全由員工買單。

原PO坦言，雖然明白籌辦團體活動涉及行政人力成本，公司未必有義務全額吸收，但對員工而言，最在意的莫過於「是否真正感受到福利」。尤其如今國旅費用居高不下，若參加員旅還得承擔不算小的金錢負擔，還不如拿著這筆預算自行安排私人行程更加自由自在，不必受限於團體活動。對此，原PO也好奇向廣大網友發問，在「國內員旅自付4,500元」與「國外員旅公司補貼1萬元」兩者之間，大家會如何選擇。

貼文曝光後引發熱烈迴響，大批網友一面倒力挺原PO，紛紛直言「蛤~國內員旅還要自付4500，那我可能真的會選自己出去，感覺挺差的欸，你們公司是不是沒錢還要硬要說公司有員旅的福利」、「好爛喔，這樣真的乾脆自己出去玩，自己找朋友去至少行程跟日期都可以自己安排，而且最近不是剛好有國旅補助嗎？」、「這種爛企劃就是要揪大家一起不參加，讓出席人數難看到他們沒面子，國旅已經夠盤了，還要自費給他們做人情喔？」

也有網友分享自己公司的福利情況「我們公司沒有員工旅遊，只有補助，只要出國玩給機票證明，就補助三萬塊」、「我只有一次是剛進公司不久就員工旅遊出國，試用期只補助一半我照樣自費參加，之後換過兩家公司都是滿半年全額補助」。多數上班族認為，員工旅遊的核心價值在於提供放鬆與獎勵性質，若要求員工自行負擔大部分成本，甚至剝奪了行程自由度，往往容易引發反彈，淪為形式上的「偽福利」。