熱帶性低氣壓最快23日形成…未來恐增強成中颱 28、29日桃園以北及宜蘭有雨

氣象署表示，明天至27日天氣大致多雲到晴，而熱帶性低氣壓最快明天白天發展為颱風舒力基，預估未來3至4天內增強為中颱，受其外圍雲系影響，28日、29日桃園以北和宜蘭有雨。

熱帶性低氣壓TD29號今天上午8時形成，中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，最快明天白天有機會發展成今年第25號颱風舒力基，因前期環境有利其發展，預計未來2至3天或3至4天增強成中度颱風機率高。

鄭傑仁指出，颱風後續路徑部分，預計前期3、4天內先以偏西北西移動，到台灣東南邊遠海時，位處高壓稍弱處，可能開始北轉，屆時是否會北轉，或是繼續稍微往西靠近台灣，將視到時候太平洋高壓的強弱，目前不確定性仍高。

鄭傑仁表示，明天天氣與今天類似，到27日前，包括中秋連假前段，各地大致多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部地區、其他山區有些零星短暫陣雨。

鄭傑仁指出，明晚至24日東北風帶進來的迎風面水氣稍微增加，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區有局部短暫陣雨，大台北平地、花東、恆春半島有零星下雨機會。

鄭傑仁表示，28日、29日在熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響下，環境偏北風，桃園以北和宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東也有零星下雨機會，新竹以南大致多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，但他提醒，屆時天氣狀況，還需視颱風後續走向，仍有些不確定性。

氣溫部分，鄭傑仁指出，未來一週西半部高溫約攝氏31至34度，東半部約30至32度；低溫方面，北部、宜蘭及花蓮約22至25度，其他地區約24至27度。