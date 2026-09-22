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馬太鞍堰塞湖溢流將滿周年 民團攜企業推農地復耕

中央社／ 台北22日電
花蓮縣光復鄉2025年9月發生馬太鞍溪堰塞湖溢流，民間團體土地工工啟動農業重建計畫，宣布攜手裕隆集團、台北市東區扶輪社、TSCA台灣永續傳播協會等，支持居民重返土地、恢復農業生產。圖／土地工工提供（中央社）
花蓮縣光復鄉2025年9月發生馬太鞍溪堰塞湖溢流，民間團體土地工工啟動農業重建計畫，宣布攜手裕隆集團、台北市東區扶輪社、TSCA台灣永續傳播協會等，支持居民重返土地、恢復農業生產。圖／土地工工提供（中央社）

馬太鞍堰塞湖溢流將滿週年，民間團體攜手企業等單位認領當地農地，預計種植300株澳洲茶樹，作為地方復耕及後續產業發展的起點，盼支持居民重返土地、恢復農業生產。

花蓮光復鄉去年9月因樺加沙颱風發生馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量農地、住宅及地方產業受創，雖然後續有來自全台各地的「鏟子英雄」走進光復，一鏟一鏟協助居民清理泥砂、重整家園，但地方需要面對的不只是環境清理，而是土地何時能重新生產，以及居民如何重新建立穩定工作與收入。

根據花蓮縣政府農業處統計，光復鄉受災及待復耕農地面積約達700公頃，民間團體土地工工啟動農業重建計畫，今天舉辦「土地工工花蓮光復捐贈暨展覽記者會」，宣布攜手裕隆集團、台北市東區扶輪社、TSCA台灣永續傳播協會等，支持居民重返土地、恢復農業生產。

土地工工表示，農業重建計畫將資源投入土地整理、育苗、種植、農務人力、採收、加工及產品開發等環節，協助農地重新恢復生產。

其中，包含裕隆集團、台北市東區扶輪社與TSCA台灣永續傳播協會等三大企業／組織，率先共同捐贈新台幣100萬元給智匯願景協會，首波認領300坪農地，預計種植300株澳洲茶樹，作為地方復耕及後續產業發展的起點。

土地工工發起人、KPMG 安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠指出，光復需要的不只是被記得，而是重新恢復生產能力，相信「自己的土地自己顧」，真正的重建不是長期依靠外界援助，而是讓居民重新有能力照顧土地、恢復生產，並從土地取得穩定收入。

除農業重建計畫外，土地工工也也舉辦「與土地共好 解鎖生活新可能」展覽，在誠品生活松菸3樓展出，展期至11月2日，透過三村、崙背、樂水及光復戰隊四個地方實踐案例，呈現土地工工如何從土地活化延伸至高齡服務、社會友善與地方產業發展，讓大眾看見從災後復耕到地方長期發展，居民如何透過土地重新建立生活與生產。

土地工工表示，土地的價值從來不只是面積或產值，而是來自人群生活與自然環境的共同累積，未來預計完成一甲地種3000棵樹，並完成建置加工場域，同時持續媒合契作與市場採購，讓公益資源最終轉化為地方可以長期運作的生產與收入機制。

馬太鞍 農地 樺加沙颱風 花蓮 光復鄉

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