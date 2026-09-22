過敏兒換季鼻塞停吃成藥就復發、吹冷氣狂流涕 網友籲：快去檢查

隨著季節交替、氣溫逐漸轉涼，不少過敏族群再度迎來惱人的呼吸道問題。一名長期受鼻過敏所苦的網友在Dcard發文表示，每逢換季夜晚總會頻繁打噴嚏，過去常因就醫拿到的藥物大同小異，為了省下排隊時間與掛號費，索性自行前往藥局購買同成分成藥服用。起初服藥後症狀確實有所緩解，然而近期病情卻急轉直下，甚至連在辦公室吹冷氣都會嚴重鼻塞、鼻涕流不停，頻繁的症狀更引來同事關切是否感冒、建議請假休養，令原PO備感困擾。

原PO進一步透露，隨著成藥效果遞減且陷入「吃藥好轉、停藥又塞」的惡性循環，他決定上網搜尋資料並諮詢人工智慧。沒想到比對症狀後，得到的評估結果顯示他可能不單純只是換季過敏，懷疑合併有鼻中膈彎曲、鼻甲肥大或鼻息肉增生等結構性問題。進一步查閱相關病例後，他才驚覺此類結構病變相當普遍，且嚴重者往往需要透過手術切除息肉或矯正結構才能根治，一想到可能要面臨動刀治療，便感到焦慮與恐懼。

面對無法斷根的症狀與潛在的結構性病因，原PO在文末向廣大網友求助，詢問面對這類反覆發作且可能涉及結構異常的鼻疾，究竟該掛一般耳鼻喉科還是尋求專門的鼻科門診，同時也徵求台中地區專業、具口碑的鼻科醫療資源，希望能夠盡早釐清病灶，徹底擺脫經年累月的呼吸困擾。

該篇求助貼文曝光後，引來許多心有戚戚焉的「資深過敏兒」熱烈討論，網友紛紛表達想法「冷氣一吹就鼻塞流鼻水我也超嚴重」、「鼻中膈彎曲其實蠻多人都有，不一定嚴重到要手術啦，先去耳鼻喉科檢查看看比較準」，也有網友給出自身經歷「我後來也都是自己去拿藥，不知道你吃的是哪種，但我發現吃到後面我沒吃就沒用，變得有點依賴藥物，去醫院檢查才發現我鼻息肉已經佔了快一半，後來是切掉鼻息肉就慢慢好了」，網友普遍呼籲原PO切勿僅憑網路資訊自我診斷並過度恐慌，應儘速至設備完善的耳鼻喉科檢查，由專業醫師確認過再對症下藥才是根本解決之道。