台灣工藝中心培訓青年人才 成果展呈現跨域創作

工藝中心辦理暑期青年工藝人才培訓營，課程包含時尚飾品、複合媒材、金工創作、木藝設計、數位陶藝、竹材創新應用等，並結合AI生成、3D列印科技，培養青年跨域整合能力。

國立台灣工藝研究發展中心今年攜手國立台灣藝術大學等6所大專校院，辦理暑期青年工藝人才培訓營，145名青年學員密集培訓後，9月18日至11月1日在地方工藝館展出學習成果，精選81組精彩作品展現青年創作者從學習、探索到實踐歷程，也讓培訓成果延續至課程外。

工藝中心今天發布新聞稿表示，培訓營涵蓋漆藝、纖維、金工、木藝、陶藝、竹藝等領域，課程聚焦時尚飾品、複合媒材、金工創作、木藝設計、數位陶藝及竹材創新應用等主題，並結合AI生成、3D列印等數位科技，從材料、實作到設計創新，培養跨域整合能力。

工藝中心表示，透過傳統工藝技術與當代科技、設計思維交會，讓青年透過實作理解材料、技術與設計之間關係，也將工藝轉化為回應當代生活與未來需求的創作語彙，呈現工藝教育在跨域學習、生活應用與創新思維長期耕耘成果。

工藝中心主任梁晋誌表示，青年是台灣工藝永續發展重要力量，工藝中心秉持建構工藝生態系理念，視人才培育為工藝發展重要基礎，透過與大專校院合作，整合工藝研發實驗室、工藝師、產業等資源，逐步建立從學習、創作到實踐的培育支持體系。

梁晋誌說，持續深化產學及跨域合作，完善青年工藝人才培育與實踐機制，提供更多學習、創作、交流及展演機會，鼓勵新世代在傳統工藝基礎上勇於探索與創新，將技藝與當代設計、科技及生活需求相互連結，讓青年成為工藝創新與產業發展重要推動力量。