台灣主廚溫哥華「辦桌」 刈包牛肉麵飄香300人大啖

僑委會主導的「2026台灣美食國際巡迴講座」抵達溫哥華，以「台灣好食x華語好學」為主題，歡迎民眾透過美食認識台灣並學習華語。近300名民眾體驗台灣獨特的「辦桌文化」，對刈包、牛肉麵、鹽酥雞讚不絕口。

來自台灣的知名主廚張克勤、路凱源從8月底起就在北美多個城市巡迴推廣台灣美食，19日晚間8時抵達溫哥華後直奔台裔廚師經營的百樂食品廚房，徹夜為20日中午的辦桌做準備。

儘管已是身經百戰、經驗老道的廚師，但兩人對出品的三道菜刈包、牛肉麵、鹽酥雞一點都不敢大意，對食材、調料、火候、時間等每一個烹調細節都很講究。

張克勤對中央社說：「既然是在海外推廣台灣美食，千萬不能砸了自己和台灣的招牌。」

到場出席活動的多位加拿大政要都說自己是「吃貨」、愛吃美食，而台灣料理是心目中評價最高的，他們也趁機分享了個人與台灣美食有關的甜蜜回憶。

自由黨眾議員張瑋麟少年時隨父母從宜蘭移民加拿大，他看到刈包上桌特別感動說：「小時候媽媽牽著我的手常到羅東夜市光顧一間刈包店，我媽媽非常喜歡吃。」

保守黨眾議員區澤光是香港移民，80年代居住在香港時常到台灣，他說每次去台灣必吃3樣東西：牛肉麵、當歸鴨冬粉、木瓜牛奶。「能在溫哥華品嘗到台灣廚師親手烹調的美食，實在太幸福了，所以我特地延遲一天才飛回渥太華，不想錯過這個好活動。」

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣說，食物是人與人交流最好的觸媒劑，台灣美食享譽天下，是除了半導體之外，另一個令台灣感到驕傲的。

僑務組長郭淑貞說，今年台灣美食國際巡迴講座特別融入「語文」元素，尤其加拿大今年剛開設3間華語文學習中心，希望僑胞們多多向不會說華語的隔壁鄰居、工作夥伴等人推廣，鼓勵他們加入華語文學習中心，多認識台灣。

主廚張克勤和路凱源不僅手藝好，語文造詣也很好，現場還充當華語老師，說明刈包又稱虎咬豬，是因為麵皮宛若虎口，將滷五花肉一口包住，彷彿老虎咬著豬肉，而且還有「福咬住」的諧音說法，是充滿吉祥台灣味的一道小吃。

大溫居民Peter和Heather很喜歡吃美食搭配學華語的概念，稱食物太好吃了，所以記憶會很深刻。他們稱讚廚師手藝非凡，直說刈包比漢堡更鮮美多汁。

不少僑胞扶老攜幼一大家子人來捧場，不僅是為填飽肚子，更為重溫熟悉的歸屬感。

承辦活動的大溫哥華台灣僑界聯合會表示，「辦桌」蘊含的熱情與人情味是一種跨越國界的文化語言，這場活動能進一步讓台灣的飲食文化與人文精神在溫哥華飄香。