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生殖權威看「訂製嬰兒」案 李茂盛：胎兒有感染愛滋、梅毒風險

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
以人工生殖知名的醫師李茂盛示警，前往醫療水準較低的國家取精卵或代孕存有風險，胎兒亦有感染愛滋、梅毒等傳染病風險。圖／李茂盛提供
以人工生殖知名的醫師李茂盛示警，前往醫療水準較低的國家取精卵或代孕存有風險，胎兒亦有感染愛滋、梅毒等傳染病風險。圖／李茂盛提供

台中驚爆查獲國內首例跨國地下代孕生產鏈，安排泰國代理孕母飛至台灣生產。對此，以人工生殖知名的醫師李茂盛示警，前往醫療水準較低的國家取精卵或代孕存有風險，胎兒亦有感染愛滋梅毒等傳染病風險，恐讓台灣健保為每位嬰孩付出上千萬元醫療成本。同時，海外取卵還恐會因卵巢過度刺激或麻醉失當而魂斷異鄉。

李茂盛感嘆，因人工生殖法修法進度延宕，白白浪費一年，呼籲立法院能早日通過代孕法規，才能徹底杜絕此類跨國代孕的違法亂象。

李茂盛說，過去不曾聽聞不法分子安排外國代理孕母飛抵台灣生產的情事，這次應該是第一例。過往曾發生民眾到烏克蘭委託代孕，在代理孕母產下小孩後，再交交由民眾帶回台灣，此種委託行情約在6、7百萬元間。

而此次的不法份子是找泰國的代理孕母，這有很大的隱憂。因為不知道代理孕母的家庭背景、所處的生活環境，且在9個月的孕期中，所有的變項都會帶給胎兒風險。再者，泰國相較於台灣，是愛滋病、梅毒、C型肝炎發生率較高的國家，醫療水也準較低，生下來的孩子有可能因為垂直感染得到上述傳染病，等帶回台灣之後，這個小孩就需要長期就醫，健保就要付出很大的代價，估計平均每個孩人的醫療成本要上千萬元。

他說，報載不法份子安排代孕委託人至馬來西亞取精，卵母則是招募泰國空姐等職業的女性，且可任君挑選。而此說法極可能是代孕非法集團宣傳的騙人手法，因為空姐是高收入族群，代孕的價碼不可能吸引她們。另外，到醫療水準低的國家取卵會對生命健康造成很高的風險，其中最常出現的就是卵巢過度刺激，嚴重的話會引發腎臟衰竭、終身要洗腎。他曾經聽聞有台灣女孩到國外捐卵，結果發生卵巢過度刺激，卻因現場沒有合格麻醉師，因而麻醉失當，差點魂斷異鄉。

李茂盛說，若台灣能通過代孕法，這類的跨國地下代孕生產鏈就不會存在。但目前立法院已將人工生殖法草案中有關代孕的條文拿掉，希望先讓單身和女同婚者優先適用人工生殖法，不過現在已是九月下旬，今年度要修法完成三讀已經來不及，要等明年了。他感嘆，去年行政院就將草案送進立法院，白白浪費了一年，在少子化的當前，讓有心想生育的單身和女同婚者心急如焚。

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