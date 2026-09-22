改善癌友血球低下與疲憊 中醫師建議養血搭配化療

許多病人常因化療後出現血球低下陷入治療困境，甚至可能被迫中斷或延後化療療程。

中醫師表示，近年來越來越多化療患者同時搭配中醫調理，來改善化療期間不適，提升整體治療耐受度與生活品質。

柳營奇美醫院中醫部醫師沈祐任表示，臨床上，白血球、紅血球或血小板嚴重不足，易引起疲倦、貧血、發燒與感染風險。患者化療時藥物會攻擊快速分裂的細胞，骨髓中的造血幹細胞因增殖速度快，對化療藥物極為敏感而受損，此現象稱為「骨髓抑制」，可分為兩種：一為過度抑制，約1至2周內可恢復；另一為損傷骨髓造血幹細胞和微環境，導致持續性低下。

臨床上白血球在化療後7至14天降至最低點，若中性球小於500/mm3，易受細菌感染。目前西醫以白血球生長因子（G-CSF）協助白血球增加，但部分病人易出現骨頭痠痛等副作用。

除白血球低下外，血小板低下會導致凝血機制受損，容易出現皮下瘀斑、牙齦出血甚至內出血風險。

沈祐任說，從中醫觀點來看，化療屬「藥毒」、「熱毒」，治療癌症同時會耗傷人體氣血，化療期間除配合治療，日常照護也相當重要。

例如，在飲食方面應保持均衡營養，多攝取高蛋白與富含鐵質的溫熱食物，例如牛肉、深色蔬菜、紅豆湯等，並搭配適量水果，有助於身體修復與提升體力；同時應避免生冷、寒涼及冰品，以減少腸胃不適。

此外，飲食嚴格遵守「熟食原則」，避免食用生菜沙拉、生魚片及未削皮水果，以降低感染風險。

同時，日常生活中也應勤洗手、戴口罩，避免出入人潮眾多場所；若體溫超過38°C應立即就醫。

為避免出血或受傷，建議使用軟毛牙刷、避免用力擤鼻涕及劇烈運動，並留意皮膚是否並留意皮膚是否有不明瘀斑、黑便等異常狀況。