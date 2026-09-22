跨國「訂製嬰兒」案被查獲 石崇良批：生命不應被當成商品

台中地檢署查獲橫跨台灣、泰國、馬來西亞「訂製嬰兒」集團，衛福部長石崇良說，政府一定予以嚴厲譴責，生命不應被當成商品，盼司法單位嚴懲，若有醫事人員涉入將依法處置。

台中地檢署偵破台馬泰「訂製嬰兒」集團，每名新生兒新台幣200萬至450萬元不等，1年多來接受22名台灣男性委託，中檢依法起訴程男等3人，對2名中籍幕後負責人發布通緝。

台中專勤隊發現有多名泰國女子在台生產因逾期停留，且持觀光免簽證名義來台，並集中在相同婦產科診所生產，台灣男子認領新生兒後，生母即返回泰國。衛生福利部長石崇良今天出席活動會前接受媒體聯訪，被問到婦產科診所疑涉非法代理孕母，他予以嚴厲譴責，生命不應被當成商品。

石崇良表示，生命不可以進行所謂的「訂製」或販售，期盼司法單位依法嚴懲。這起「訂製嬰兒」案件的相關行為，應已嚴重違反《人工生殖法》第31條規定，不得以營利或仲介為目的，進行受精卵或胚胎的販賣等行為，違者將涉及刑事責任，最重可處2年以下有期徒刑。

至於醫事人員是否涉及其中，石崇良表示，若查證有醫事人員涉入，衛生主管機關將依相關醫事人員法規處理。若醫師在執行業務過程中涉及違法犯罪，或有違反醫學倫理的情形，將移送醫師懲戒。