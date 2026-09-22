新品種洋香瓜「台中3號」 耐熱、早熟又耐儲藏

洋香瓜具香甜多汁、香氣濃郁等特色，深受消費者喜愛，但夏季氣溫愈來愈高，生長受限。農業部台中區農業改良場新培育出的品種「台中3號」，較其他品種更耐熱、早熟又耐儲藏。

台中農改場今天在農業部舉行記者會，介紹經過11年培育，正在申請品種權的橘肉洋香瓜「台中3號」。

台中農改場副研究員錢昌聖說，近幾年台灣洋香瓜栽培面積約1700到2100公頃，主要產區集中在雲林、嘉義及台南等南部地區，有綠肉和橘肉兩種，在香氣、口感與果肉質地上，各具特色，橘肉種植數量較少。

錢昌聖說，「台中3號」的育成目標在於培育具耐熱性且食味品質佳的橘肉品種，因應高溫環境下的生產需求。母本具耐熱、成熟不脫蒂、網紋細密及香氣濃郁等特性，父本則具早熟、果肉細緻且多汁等優勢，民國104年開始規劃培育，去年才完成品種檢定。

台中農改場預計，明年取得「台中3號」的品種權後進行技術移轉，117年夏季消費者可望品嚐到。

經台中農改場檢測，經配種後形成的「台中3號」，是目前耐熱性最高的洋香瓜，授粉後約42天就可採收，比其他洋香瓜提早約1週，同時比其他洋香瓜更耐儲藏，時間多達1週，果肉比例相當高，可食率約為86.3%，高於一般市售品種近80%的水準，平均果重約1.7公斤，適合小家庭分食。

錢昌聖表示，「台中3號」糖度表現相當穩定，品種檢定期間連續測得平均14.4度，最高可達17度，比一般洋香瓜平均12度左右高，即使在今年夏季降雨較多，仍維持良好甜度，且保存性佳，新鮮採收後可直接食用，若常溫放置約3天，口感會較Q彈；若冷藏2至3週後再食用，仍可維持較佳風味與口感。

錢昌聖說，若以攝氏7至10度冷藏，「台中3號」可保存約20天，適合作為市場調節用途。

錢昌聖表示，「台中3號」的外觀是細網紋，紋路不算是禮盒等級，但品質絕對優良。「台中3號」具香甜、多汁、爽脆特性，較不易產生膩口感。