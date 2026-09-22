人力缺口逾2000人！醫院照服員涵蓋率低 衛福部擬開放外籍人士投入

衛福部推動住院整合照護計畫，補助民眾聘請照服員照顧住院病人，在部分醫院為費用全免，今年砸加碼20億元預算，合計花費25.5億元，要讓今年達到涵蓋率50%、涵蓋3萬床為目標。然而，衛福部照護司統計，截至目前涵蓋率僅7.4%，背後原因為人力不足，以3萬床換算，人力缺口高達2000餘人，為此，擬擴大醫院聘雇外籍照服員，投入住院整合照護方案。

據衛福部統計，目前登錄於醫院的照服員人數，截至7月為止為1萬2131人，今年住院整合照護計畫共涵蓋8758床，由3214為人力投入，若以涵蓋3萬床為目標推算，需聘用至少5600位照服員，尚有2000人力缺口。衛福部次長林靜儀指出，面對我國超高齡、少子化趨勢，截至2070年勞動力人口將減少500至700萬，為此，以研議開放外國技術人力，加入住院整合照護計畫擔任照服員。

林靜儀說，衛福部規畫，外籍照服員需在台灣至少工作滿6年以上，完成照服員訓練的資深移工，或取得我國護理或照顧服務科系副學士學位的外僑生，且除前述技術條件外，需通過教育部華語文或閩南語、客語「基礎級」以上測驗，且需由醫院安排在職教育、工作指導後，才能開始提供服務。事涉「雇主聘僱外國技術人力許可及管理規範」，衛福部已將修正建議草案送至勞動部。

「不論是本國籍或外國籍照護輔佐人力，都不能取代護理人力，也不能納入護病比計算。」護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴強調，涉及專業評估、臨床判斷、侵入性處置及依法應由護理人員執行之專業照護，仍應由護理人員負責，多元人力是讓護理回歸專業，而非以較低成本人力替代護理專業，外籍人力可以補充照顧服務人力，但不能成為解決護理人力不足的替代方案。

陽明交大衛福所助理教授李韶芬指出，研究顯示，照服員可分擔約3分之1護理師工作量，但長工時、輪班、外包等不穩定勞動條件，為導致人力難以招募留任的原因，建議政府建立正式「護佐」制度，統一教育、實習與認證機制，提供護佐教育訓練補助資源，並以公務預算或健保支應醫院直接聘僱，同時，也應檢視現行統一補助每日750點機制，是否足夠支持不同地域醫院需求。