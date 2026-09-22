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喪屍煙彈竄市場 不只釀毒駕爆量…立委揭已演化成「性侵藥」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台北醫學大學衛生福利政策研究中心舉辦新興毒品防制法制改革與治理策略研討會。記者廖靜清／攝影
台北醫學大學衛生福利政策研究中心舉辦新興毒品防制法制改革與治理策略研討會。記者廖靜清／攝影

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類新興毒品氾濫，不僅危害青少年健康，更衍生毒駕性侵等犯罪問題。立法委員劉建國今出席「新興毒品防制法制改革與治理策略」研討會，提出毒駕案件快速攀升及多起利用毒品侵害女性、未成年少女的案例，凸顯新興毒品已從個人藥物濫用問題，擴大成為公共安全與兒少保護的重要挑戰。

警方今年1至7月查獲毒駕案件達1萬3089件，較去年同期3800件暴增約3.4倍。刑事警察局毒緝中心執行秘書鄭偉豪指出，依托咪酯可能使人意識恍惚、肢體不自主抽動，駕駛人甚至可能瞬間失去操控車輛的能力，讓無辜用路人暴露於致命風險。

鄭偉豪說，從查緝數據觀察，毒品市場也出現結構性變化。警方統計，去年依托咪酯相關案件查獲3694件，今年截至7月已達8536件，顯示這類毒品持續滲透市場。尤其，這類毒品透過電子煙載具吸食，外觀與一般電子煙相似，具有高度隱蔽性，容易讓民眾低估危險，也對公共安全形成嚴峻挑戰。

劉建國指出，國內毒駕移送案件從2023年的315件，增加至2024年的2619件、2025年的8659件，今年截至6月更已達9710件，短短半年就超過去年全年。政府已於今年6月27日將依托咪酯及其類似物質提升列管為第一級毒品，加重製造、運輸及販賣的刑事責任。不過，新興毒品不斷改變化學結構，現行逐項審議、公告列管制度，仍面臨能否及時因應新型物質的挑戰。

台北醫學大學精神科、酒藥癮暨自殺防治中心醫師洪珊指出，台北市截至2024年底轉介醫療的9名依托咪酯使用者中，8人未滿或正值20歲，年紀最小僅15歲，且多數合併其他精神疾病或使用多種毒品，凸顯新興毒品戒治的複雜性。

洪珊說，依托咪酯原本是醫療使用的短效靜脈麻醉劑，主要作用於大腦的GABA受體，抑制中樞神經活動，達到鎮靜、麻醉效果。不法業者將其製成電子煙彈，吸食後可能迅速出現頭暈、意識混亂、步態不穩及不自主抽搐等症狀，嚴重時甚至發生呼吸抑制。

洪珊提醒，依托咪酯若與酒精、鴉片類藥物或其他鎮靜劑混合使用，麻醉作用可能進一步增強，增加呼吸抑制風險，長期使用也可能抑制腎上腺功能，影響人體分泌壓力荷爾蒙的能力。政府因應毒品危害，已於今年6月27日將依托咪酯及其類似物質提升為第一級毒品，施用者可處6個月以上、5年以下有期徒刑。

毒品危害並非只有生理症狀，洪珊分析，依托咪酯等成癮物質會影響大腦獎賞系統，讓使用者逐漸產生渴求，即使明知有害，仍可能反覆使用，甚至失去控制能力。資料分析，台北市9名轉介個案中，注意力不足過動症占66.7%，憂鬱症及睡眠障礙各占55.6%，焦慮症占22.2%。另有7人同時使用其他成癮物質，包括K他命、毒品咖啡包及安非他命等。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北醫學大學精神科醫師酒藥癮暨自殺防治中心主任洪珊，從醫療專業角度說明依托咪酯對身心健康的影響、成癮機制及藥癮戒治與復原支持策略。記者廖靜清／攝影
台北醫學大學精神科醫師酒藥癮暨自殺防治中心主任洪珊，從醫療專業角度說明依托咪酯對身心健康的影響、成癮機制及藥癮戒治與復原支持策略。記者廖靜清／攝影

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