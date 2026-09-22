喪屍煙彈竄市場 不只釀毒駕爆量…立委揭已演化成「性侵藥」

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類新興毒品氾濫，不僅危害青少年健康，更衍生毒駕、性侵等犯罪問題。立法委員劉建國今出席「新興毒品防制法制改革與治理策略」研討會，提出毒駕案件快速攀升及多起利用毒品侵害女性、未成年少女的案例，凸顯新興毒品已從個人藥物濫用問題，擴大成為公共安全與兒少保護的重要挑戰。

警方今年1至7月查獲毒駕案件達1萬3089件，較去年同期3800件暴增約3.4倍。刑事警察局毒緝中心執行秘書鄭偉豪指出，依托咪酯可能使人意識恍惚、肢體不自主抽動，駕駛人甚至可能瞬間失去操控車輛的能力，讓無辜用路人暴露於致命風險。

鄭偉豪說，從查緝數據觀察，毒品市場也出現結構性變化。警方統計，去年依托咪酯相關案件查獲3694件，今年截至7月已達8536件，顯示這類毒品持續滲透市場。尤其，這類毒品透過電子煙載具吸食，外觀與一般電子煙相似，具有高度隱蔽性，容易讓民眾低估危險，也對公共安全形成嚴峻挑戰。

劉建國指出，國內毒駕移送案件從2023年的315件，增加至2024年的2619件、2025年的8659件，今年截至6月更已達9710件，短短半年就超過去年全年。政府已於今年6月27日將依托咪酯及其類似物質提升列管為第一級毒品，加重製造、運輸及販賣的刑事責任。不過，新興毒品不斷改變化學結構，現行逐項審議、公告列管制度，仍面臨能否及時因應新型物質的挑戰。

台北醫學大學精神科、酒藥癮暨自殺防治中心醫師洪珊指出，台北市截至2024年底轉介醫療的9名依托咪酯使用者中，8人未滿或正值20歲，年紀最小僅15歲，且多數合併其他精神疾病或使用多種毒品，凸顯新興毒品戒治的複雜性。

洪珊說，依托咪酯原本是醫療使用的短效靜脈麻醉劑，主要作用於大腦的GABA受體，抑制中樞神經活動，達到鎮靜、麻醉效果。不法業者將其製成電子煙彈，吸食後可能迅速出現頭暈、意識混亂、步態不穩及不自主抽搐等症狀，嚴重時甚至發生呼吸抑制。

洪珊提醒，依托咪酯若與酒精、鴉片類藥物或其他鎮靜劑混合使用，麻醉作用可能進一步增強，增加呼吸抑制風險，長期使用也可能抑制腎上腺功能，影響人體分泌壓力荷爾蒙的能力。政府因應毒品危害，已於今年6月27日將依托咪酯及其類似物質提升為第一級毒品，施用者可處6個月以上、5年以下有期徒刑。

毒品危害並非只有生理症狀，洪珊分析，依托咪酯等成癮物質會影響大腦獎賞系統，讓使用者逐漸產生渴求，即使明知有害，仍可能反覆使用，甚至失去控制能力。資料分析，台北市9名轉介個案中，注意力不足過動症占66.7%，憂鬱症及睡眠障礙各占55.6%，焦慮症占22.2%。另有7人同時使用其他成癮物質，包括K他命、毒品咖啡包及安非他命等。

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