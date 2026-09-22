中秋教師節連假周五展開 海陸空交通疏運措施一次看！

中秋、教師節4天連假將至，預估25日連假首日國道南下車流增1.5倍，國5甚至多1.8倍，屆時將啟動高乘載、單一收費等管制措施；高鐵及台鐵分別加開176班、160班列車；國內航線提供1642架次、約13.1萬座位，桃機預估起降4063架次，每日運量約15萬至16.1萬人次，離島交通船則提供19.2萬座位，金馬小三通規畫216航次、5.8萬座位。

公共運輸及監理司長胡迪琦說，115年中秋節適逢教師節日期相近，自115年9月25日（星期五）至9月28日（星期一）形成4天連續假期。因應民眾返鄉團圓及出遊需求，交通部及所屬疏運單位運用AI技術分析旅運需求，提前籌措充足運能，並自9月24日（星期四）起至9月29日（星期二）止，啟動為期6天的中秋節連續假期交通疏運措施，同時也啟動陸海空運具聯防。

每逢連假疏運，台鐵列車都會出現延誤或其他意外導致疏運卡關，鐵道局簡任正工程司黃璽鳳表示，台鐵相關工程也會暫時停工，連假首日就會成立緊急應變中心，以因應臨時出現的風險及意外，也會即時通報。

高鐵公司資深經理王俊銘說，過去連假台北站及台中站都出現人潮外溢現象，此次預估台北站南下人潮較多，會針對每個區域的容留人數做適當安排，連假首日也會設立前進指揮所，進行人員管控，並注意人員外溢情況。

連假期間觀光景點預估人潮湧現，公路局組長謝敏郎說，預估夕陽時分人車潮較多，屆時因應天候因素，淡江大橋會出現較多觀光旅客，尤其淡水端的部分，屆時會啟動道路疏導，號誌調整，淡水端若車流多，會即時把車流引導到其他路線。

客運部分，由於日前才發生國光客運駕駛無人上班、自行停班的情況，公路局組長梁郭國表示，已要求監理機關掌握駕駛出勤人員、嚴格督導。

針對交通疏運部分，交通部指出，國道部分：預估國道南向尖峰出現於9月25日（連假首日），國道整體達平日1.5倍，國5達平日1.8倍；北向尖峰出現於9月27日，國道整體達平日1.3倍；國5北向最大量則出現在9月28日（連假最後一天），達平日1.4倍。

交通管制措施： (一)高乘載管制：9月25日於國1內湖至頭份及國3木柵至香山實施南向入口高乘載管制；9月26日至28日每日13時至18時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制。 (二)收費與替代道路：連假期間採單一收費，每日0時至5時全線暫停收費。另長途建議改走台9線、台61線、台63線及台74接國4等4條替代道路。 (三)出發時間建議：西部國道南向建議上午6時前或中午12時後出發，北向南部建議9時前、中部12時前出發；國5南向建議上午5時前或下午5時後出發，北向建議上午9時前出發，以避開主要壅塞時段。

重點省道部分： (一)台9線蘇花路廊：機動實施大客車優先措施，並於9月25日（5-17時）、9月26日（7-11時）、9月27日（12-20時）及9月28日（12-18時）開放大客車行駛蘇花改路肩，同時管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。 (二)台61線西濱快速公路：封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、台61線竹1路口及竹北新港三街路口；配合高公局封閉西濱交流道北上入口匝道，並於竹南路段時段性封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路口、竹南垃圾掩埋場、苗11大山腳等6處平面路口。

陸運部分（高鐵、台鐵與國道客運）： (一)高鐵：加開176班次列車（南下70班、北上106班），總計提供1,150班次、112.4萬個座位，整體運能提升16.8%。單日最高運量預估於9月28日上看34萬人次。建議提早訂票，自由座旅客可先至高鐵網站、APP或LINE TODAY查詢各車站人潮及預估等候時間等資訊。 (二)台鐵：全線加開160班列車（西線53列次、東線107列次），運能較平日增加6.8%，預估平均每日載客70.7萬人次，單日最高運量預估於9月24日達78.5萬人次。另西線新自強號（EMU3000）取消自由座，當日限量發售200張站票。 (三)國道客運優惠：日均開行7028班次。提供85條國道客運路線享票價6折優惠，若搭配TPASS 2.0+常客優惠（每月搭乘4次以上享30%回饋）與綠色運輸服務平台註冊加碼（3%），合併最高可享4折優惠。另提供搭乘國道客運、台鐵、高鐵者10小時內轉乘在地客運享一段票免費，指定幸福巴士免費。

海空運部分（空運、桃園機場與海運小三通）： (一)空運與桃園機場：國內航線提供1642架次（約13.1萬座位），其中離島管制航線占1412架次（12.2萬座位）。桃園機場預估起降4063架次，每日運量約15萬至16.1萬人次。特別提醒入境旅客切勿攜帶含肉月餅入境，以免觸法。 (二)海運與小三通：臺灣本島與離島間9條航線規劃830航次，提供19.2萬座位；金馬小三通4條航線規劃216航次，提供約5.8萬座位運能。

另外，因應近期山區常有短時強降雨情形，山區邊坡土石含水量高，容易出現落石或坍方，交通部已請疏運單位加強鐵公路沿線及邊坡巡檢、即時應變、確保安全。若氣候劇烈變化致交通中斷或有安全疑慮，各疏運單位將立即啟動因應措施，並透過1968 APP、警廣及媒體多元管道發布最新訊息，提醒行經山區道路之用路民眾應多加注意。

交通部表示，中秋節是傳統民俗團圓的重要節日，交通部特別呼籲自行開車民眾，務必遵守交通規則，切勿酒駕、毒駕或無照駕駛，同時再次提醒用路人「輔助駕駛系統非全自動駕駛」，駕駛人仍應隨時注意車前狀況、手握方向盤，不可過度依賴輔助駕駛系統，並可善用1968 APP查詢即時路況，妥善規劃行程，維護行車安全。