4周通報70起腹瀉案…近9成是諾羅惹禍！中秋連假後恐迎「腹瀉高峰」

疾管署今公布「腹瀉門診」最新監測數據，上周腹瀉門急診就診人次來到12萬人次，與上上周持平，但本周起，將迎來為期四天的中秋連假，疾管署發言人林明誠表示，本周腹瀉就醫人次恐會突破12萬人次，呼籲國人與親友烤肉、聚餐時，應注意飲食安全，避免生食生飲，食材徹底烤熟或煮熟後再食用。

根據疾管署統計，全國近4周共接獲70起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多；其中病原體檢驗陽性案件計28起，其中多達25起屬於「病毒類病原」占整體的89.3%，這25起都被檢出諾羅病毒，另外3起則為「細菌類病原」占10.7%，檢出金黃色葡萄球菌2起、沙門氏桿菌1起。另外，分析8月諾羅病毒分型結果顯示，以「GII.17」為主要的流行型別，占約34.2%。

林明誠表示，根據往年的經驗，中秋連假過後，因腹瀉就醫的人數多會增加，估計本周的腹瀉就醫人次，會比上周增加一些。

因此，呼籲民眾中秋連假期間，若有聚餐或出遊烤肉行程，無論是聚餐或烤肉，皆應確保食材新鮮、生熟食分開處理避免交叉汙染、避免食用未充分加熱的食材，並務必於如廁後、進食或準備食物前以肥皂勤洗手，如有疑似症狀，應避免處理食材，盡速就醫及在家休息，並注意補充水分、電解質及營養，如需外出者，應佩戴口罩，做好手部衛生，避免傳染給他人。