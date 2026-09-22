健康幣取之道5大QA 最快賺攻略一次看

健康幣10月開跑，2年最高可累積1萬3150幣，兌換通路皆採1幣1元，可說是現賺逾1萬元。民眾打疫苗、篩檢等可獲健康幣，中央社整理「健康幣取之道」QA，最快賺幣攻略一次看。

Ｑ：什麼是健康幣？

健康幣比照新加坡經驗，將健康行為轉譯為健康幣，第1階段採取「有做就有幣」，參與對象為年齡滿18歲以上，具健保資格，包含外籍人士。

今年10月起完成公費成人健檢、公費癌症篩檢、公費與自費疫苗接種，含流感疫苗、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、肺鏈疫苗，都可以獲得健康幣。

Ｑ：怎麼賺健康幣？

不知道自己是否符合資格者，可先使用健康幣活動網站「健康幣攻略跑酷」，輸入基本資料後，系統就會顯示可執行的篩檢等健康服務。

成人預防保健服務可賺800幣、BC型肝炎篩檢800幣、公費乳癌篩檢1000幣、公費大腸癌篩檢900幣（若採取鏡檢篩檢則是1350幣）、公費子宮頸癌篩檢900幣。

公費口腔癌篩檢1000幣、公費肺癌篩檢1000幣；疫苗接種不分公費、自費，流感疫苗450幣、COVID-19疫苗900點、肺鏈疫苗600幣。首次利用健康存摺登入健康幣專區即可獲200幣，填寫生活型態評估量表則獲100幣。

Ｑ：有沒有最快速賺健康幣的攻略？

以沒有抽菸等不良生活習慣的65歲王爺爺為例，只要他在10月1日活動開跑當天首次利用健康存摺登入健康幣專區，完成生活型態評估量表可先獲300幣；當天一口氣接種完流感疫苗、COVID-19疫苗、肺鏈疫苗可賺1950幣。

然後王爺爺同一天再完成成人健康檢查服務、接受大腸癌篩檢及BC型肝炎篩檢，他就能再獲得2500幣。換句話說，只要王爺爺在10月1日健康幣開跑當天就完成所有健康服務，就能獲得當年度可獲得的所有健康幣，共計4750幣。

Ｑ：健康幣App怎麼使用？

國健署長沈靜芬說明，10月1日起健保快易通「健康存摺」及Health GO會同步開放，第一次使用者需要在2個App完成註冊，2個App可以互相跳轉完成綁定，完成綁定後，之後可單獨使用各App。

沈靜芬表示，「健康存摺」是看有多少幣，可查訊內容包含累積幣額、可賺幣項目；Health GO App是用來兌換好禮，12月起可至超商、藥局、健身房、壽險及醫院5大通路兌換，最低兌換門檻為1000幣，且必須註冊及填寫問卷。

Ｑ：健康幣可以兌換什麼商品？怎麼兌換？

健康幣使用期限2年，兌換場所有7-11、全家、全聯福利中心、World Gym世界健身俱樂部、健身工廠、Curves女性專屬健身房、大樹藥局、維康藥局、台灣人壽、國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台銀人壽及26家部立醫院。

衛福部長石崇良說，所有通路都是「1幣1元」，擬採小額折抵，兌換品項討論中，12月前說明。初步規劃超商可換無糖飲料、生鮮食品、咖啡等，藥局擬列出血糖機、血壓計等醫材、慢病患者特殊營養品兌換，運動場館優惠研擬為運動商品折扣，或運動課程月費折抵。