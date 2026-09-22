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猴硐站增設電梯…但偏鄉車站無障礙仍有斷點 專家：老站應因地制宜改善

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台鐵在猴硐火車站新設的電梯啟用，2樓通往大廳、月台，3樓可經貓橋前往貓村。記者邱瑞杰／攝影
台鐵在猴硐火車站新設的電梯啟用，2樓通往大廳、月台，3樓可經貓橋前往貓村。記者邱瑞杰／攝影

猴硐車站增設電梯，補上長年無障礙設施不足的缺口，但台鐵不少偏鄉老車站仍受既有站體、地形及軌道配置限制，難以完整建置無障礙動線。身障團體指出，真正影響輪椅族搭車的，不只有電梯，更包括月台與車廂高低差、縫隙，以及不同月台間能否順利通行；建築專家則認為，老車站條件各異，無法一套標準適用所有車站，應依個案採取電梯、升降平台或人員輔助等方式改善。

身心障礙者人權監督聯盟前理事長張學恒表示，台鐵無障礙問題存在已久，其中最嚴重的是月台高低差。由於台鐵車種多，不同列車車門高度不一，月台難以完全統一高度，造成輪椅使用者上下車時，可能面臨車廂與月台間的高度差及縫隙。

張學恒指出，另一項問題是不同月台間的聯絡動線。鐵路車站往往有多股軌道，旅客可能需要透過天橋、地下道等方式前往另一側月台，若缺乏電梯、坡道或其他無障礙通道，對行動不便者就是一道障礙。他認為，目前都市大型車站電梯設置已相對完善，偏鄉小站更值得注意的反而是月台間聯絡及進出站動線。

新北市建築師公會理事長汪俊男表示，無障礙、通用環境已是現代社會必要條件，不只服務身障者，隨著人口高齡化，包括長者、兒童等族群都有需求；但許多鐵路車站興建年代早，當時沒有現在的無障礙觀念，加上軌道會切割站內動線，既有空間未必能完全依現行規範重新建置。

汪俊男指出，每座老車站面臨的條件不同，改善方式也不能一概而論。例如垂直高差較大的站體，可評估增設電梯；若高差較小，也可利用升降平台等設備克服。至於車廂與月台間即使沒有明顯高差，仍可能存在間隙，若硬體確實無法改善，也可由站務人員搭配輔助裝置協助旅客上下車。

他也說，部分場所樓梯旁設置的軌道式設備，嚴格來說屬於「輔具」，並非建築法規中的無障礙設施，但當既有建築條件無法完全改善時，仍可作為管理及服務上的替代手段。

汪俊男強調，偏鄉老車站沒有單一標準答案，仍須逐站檢視既有空間、站體高差與動線障礙，再設計適合的改善方案，「完全就是要看個別車站的條件跟空間所造成的困難，再做調整。」

台鐵在猴硐火車站新設的電梯啟用，2樓通往大廳、月台，3樓可經貓橋前往貓村。記者邱瑞杰／攝影
台鐵在猴硐火車站新設的電梯啟用，2樓通往大廳、月台，3樓可經貓橋前往貓村。記者邱瑞杰／攝影

台鐵在猴硐火車站新設的電梯啟用，2樓通往大廳、月台，3樓可經貓橋前往貓村。記者邱瑞杰／攝影
台鐵在猴硐火車站新設的電梯啟用，2樓通往大廳、月台，3樓可經貓橋前往貓村。記者邱瑞杰／攝影

偏鄉 台鐵 猴硐 電梯 身障者

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