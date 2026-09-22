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補充簡易植栽、車站汙水納管規畫 台南鐵路地下化延伸永康通過初審

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「台南鐵路地下化延伸永康地區」計畫路線北起永康車站以北，南至大橋車站以南，銜接「台南市區鐵路地下化工程」預留的北端岔口，全長約6.7公里。圖／取自環境部環評書件系統
「台南鐵路地下化延伸永康地區」計畫路線北起永康車站以北，南至大橋車站以南，銜接「台南市區鐵路地下化工程」預留的北端岔口，全長約6.7公里。圖／取自環境部環評書件系統

環境部今舉辦「台南鐵路地下化延伸永康地區」專案小組第2次初審會議，本案經環評委員討論後，要求開發單位補充簡易植栽計畫具體規畫，以及加強說明康橋車站汙水納管規畫，其餘影響層面經判斷已無環境影響之虞，決議初審通過。

本案開發單位為交通部鐵道局，目的事業主管機關為交通部，為改善永康地區鐵路沿線交通瓶頸，台南市政府向中央提報「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」案，已經行政院核定，本案總經費預估為357.24億元，計畫路線北起永康車站以北，南至大橋車站以南，銜接「台南市區鐵路地下化工程」預留的北端岔口，全長約6.7公里。

本案第1次初審時，環評委員認為，土方即挖即運的具體管理管制規畫仍有不足，以及加強極端氣候下，加強說明施工及營運期間的淹水防護措施、土方管理規畫等，本案決議補正再審，今進入第2次初審。

開發單位表示，每日⼯作⾯出土約350至500m³，三標⾞站加隧道出土約1400方至2000m³，

也因為施⼯⽤地有限，土方採即挖即運；此外，補植樹⽊定植1年後，每年執⾏1次存活率監測，並連續執行3年，存活率應達80%以上，另未達100%的數量，以1比1.2比例補植。

有環委指出，永康地區淹水是長久的議題，應進一步說明土方暫置區若遇強降雨時的地表逕流的汙染防治措施。

開發單位回應，本計畫工區內臨時土方暫置區將以防塵網、防塵布或塑膠布覆蓋處理，以抑制晴天的塵土飛揚，以及避免降雨期間雨水直接沖蝕造成表土流失，並將於坡腳設置截水設施，適時將地表逕流導向沉砂池或工區內集水坑。

另有環委指出，開發行為的目的及其內容，營運階段應有用水需求，也會產生汙水、廢棄物、溫室氣體等，應清楚敘明減輕措施。

本案經環委討論後，要求開發單位以圖示呈現施工期間工區周遭NO2增量空間分布情形，就所涉敏感受體如社區、聚落等研提具體影響減輕措施；此外，應加強說明康橋車站汙水納管規畫，並補充簡易植栽計畫規畫等，本案決議通過初審。

永康 初審 納管 環評

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