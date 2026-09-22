流感單周爆30死…最小5歲男童「反覆發燒喪失意識」 併發腦病變亡

疾管署公布上周流感重症與死亡案例，單周新增165例重症、30例死亡。其中，年紀最輕的死亡案例僅5歲，該名男童8月下旬出現類流感症狀，於診所就醫後，仍反覆發燒，家長發現孩子意識不清、抽搐，到急診快篩確診流感，由於意識持續未恢復，收治加護病房治療，住院2個多禮拜後，因流感併發急性壞死性腦病變及敗血症死亡。

國內流感門急診上周就診人次突破14萬人，來到14萬1375人次，與上上周的13萬9386人次相比，增加1.4%，而上周重症、死亡也創下本流感季的單周新高。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周流感死亡案例中，最年輕的是南部一位5歲男童，他本身並沒有潛在病史，但也未接種本季流感疫苗。8月下旬，男童出現類流感症狀，包括發燒、咳嗽、流鼻水，及頭暈跟肌肉痠痛，曾到診所就醫並開立口服藥回家休養，2天後男童仍反覆發燒，同時還出現意識不清與抽搐症狀，到醫院急診做流感快篩確診A流，並給予抗病毒藥物。

林詠青表示，男童送醫後，急診進行腦部電腦斷層檢查，結果顯示疑似罹患重症腦炎，隨即轉入加護病房治療。然而，男童接受治療後意識始終未恢復，生命徵象也持續不穩，住院兩個多星期後，不幸於9月中旬過世。經研判，主要死因為流感併發急性壞死性腦病變及敗血症。

除了流感疫情持續威脅社區，疾管署監測新冠肺炎，雖然呈現下降，但仍屬流行期，上周新冠仍新增48例本土重症病例及9例本土死亡病例。

林詠青表示，其中一名新冠肺炎死亡個案為30多歲男性，本身患有多重慢性疾病，8月下旬出現喉嚨痛、胸痛及呼吸困難等症狀，隔天前往急診就醫，經新冠快篩確診。男子到院時已有低血氧情形，醫師研判疑似呼吸衰竭，隨即插管並收治加護病房。

男子住院後病況持續惡化，加上本身心臟功能不佳，住院近兩周後，不幸於9月上旬過世。經研判，主要死因為新冠感染併發心因性及敗血性休克。

林詠青提醒，國內流感及新冠等呼吸道疾病均處流行期，尤其中秋連假將近，民眾出遊、團聚等人際交流頻繁，易增加疾病傳播風險，呼籲民眾落實呼吸道禮節及個人衛生，如出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應盡速就醫。