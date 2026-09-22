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個人身家逾6千萬元「幹嘛上班」 富家女月薪4萬陷精神內耗掀網熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
除了對金錢缺乏匱乏感，生活上的變故也加劇了原PO的心靈低潮。示意圖／ingimage
除了對金錢缺乏匱乏感，生活上的變故也加劇了原PO的心靈低潮。示意圖／ingimage

不少上班族努力打拚是為了生活與累積資產，但若財務早已無後顧之憂，上班又是為了什麼？一名女網友在Dcard發文透露，自己研究所畢業兩至三年，目前在台北從事一份自認有意義且同事氛圍不錯的工作，月薪約四萬多元。然而，這份薪水換算成的年薪，甚至不到她每年所領股息的兩成；她坦言，每天早晨醒來都忍不住懷疑上班的價值，看著自己衣食無虞卻缺乏動力，內心常陷入「不知滿足、很沒出息」的自責與精神內耗中。

原PO進一步公開家庭背景，父親仍在職場工作，家中坐擁三間無貸款房產、市值約4,200萬元，且她與手足的個人帳戶中，更各自持有約6,000萬元的股票資產。此外，她在台北生活的房租全由家中負擔，每月薪水除了1.6萬元的餐飲與交通開銷、1.5萬元的定期定額投資外，剩餘資金皆能全數存下。雖然物質條件遠優於多數同齡人，但在優渥的經濟底氣背後，她卻面臨找不到生命重心的空虛困境。

除了對金錢缺乏匱乏感，生活上的變故也加劇了原PO的心靈低潮。她表示，自己剛結束一段不健康的感情，目前身心仍在修復階段，不僅失去物慾與對美食的追求，就連過去熱愛的旅遊也提不起勁。由於父母堅持子女必須踏入社會工作，加上她自認保持與外界接觸對身心有益，因此現階段並無離職打算，但日復一日的迷惘已讓她感到沉重，甚至形容自己「快被壓垮了」，遂發文向網友求助如何調適心態。

這篇宛如「富貴病」的真實告白曝光後，隨即引發熱烈討論。有網友提供建議「馬斯洛的需求層次理論了解一下，既然物質生活沒問題的話，建議妳去諮商，是時候探尋自己的內在了」、「人生沒有意義，活著就是體驗」，也有人提出更具體的想法「做公益，跟著去做義工」、「做妳真正有興趣的工作」，網友認為原PO的核心問題是面臨情傷與缺乏自我實現的目標，應該要更努力了解自己，逐步拼湊出屬於自己的人生解答。

上班族 薪水

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