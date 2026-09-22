快訊

校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

三大法人買超608億！台股震盪801點創雙高 台積電翻黑、聯發科創天價

路透：消息人士稱習近平擬依《八一七公報》 施壓川普停止對台軍售

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋4天連假車流恐爆量 國5南向估達平日1.8倍、高鐵增176班

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部22日宣布，因應返鄉及出遊需求，將自9月24日至29日啟動為期6天的交通疏運措施，並運用AI分析旅運需求、提前盤點運能。 聯合報系資料照
交通部22日宣布，因應返鄉及出遊需求，將自9月24日至29日啟動為期6天的交通疏運措施，並運用AI分析旅運需求、提前盤點運能。 聯合報系資料照

2026年中秋節適逢教師節，9月25日至28日形成4天連續假期，交通部22日宣布，因應返鄉及出遊需求，將自9月24日至29日啟動為期6天的交通疏運措施，並運用AI分析旅運需求、提前盤點運能。其中，國道南向車流預估9月25日達平日1.5倍，國5更上看1.8倍；高鐵加開176班列車，總運能提升16.8%，單日最高運量估9月28日達34萬人次。

交通部表示，國道南向尖峰預估落在9月25日，整體車流量約為平日1.5倍；北向尖峰則為9月27日，約達平日1.3倍。國5北向最大車流則預估出現在9月28日，約為平日1.4倍。

管制方面，9月25日國1內湖至頭份、國3木柵至香山實施南向入口高乘載管制；9月26日至28日每日13時至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口也實施高乘載管制。連假期間國道採單一費率，每日0時至5時全線暫停收費。

交通部建議，西部國道南向可於上午6時前或中午12時後出發，北向則建議南部地區上午9時前、中部地區中午12時前出發；國5南向建議上午5時前或下午5時後出發，北向則建議上午9時前，以避開壅塞尖峰。

省道部分，台9線蘇花路廊將機動實施大客車優先措施，並於9月25日至28日特定時段開放大客車行駛蘇花改路肩，同時管制危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。台61線西濱快速公路則配合交通疏運，實施部分匝道及平面路口封閉。

陸運方面，高鐵加開176班列車，包括南下70班、北上106班，連假期間總計提供1,150班次、112.4萬個座位，整體運能較平日提升16.8%，單日最高運量預估9月28日上看34萬人次。台鐵則加開160班列車，運能較平日增加6.8%，平均每日預估載客70.7萬人次，9月24日單日最高運量估達78.5萬人次。

國道客運平均每日開行7,028班次，另有85條國道客運路線提供票價6折優惠，搭配TPASS 2.0+常客優惠及綠色運輸服務平台加碼，最高可享4折優惠。

空運方面，國內航線規劃提供1,642架次、約13.1萬個座位，其中離島管制航線占1,412架次；桃園機場預估連假期間起降4,063架次，每日旅客量約15萬至16.1萬人次。海運則規劃本島與離島間9條航線共830航次、提供19.2萬個座位，金馬小三通4條航線規劃216航次、約5.8萬個座位。

交通部提醒，近期山區短時強降雨頻繁，邊坡土石含水量高，鐵公路沿線可能出現落石或坍方，已要求相關疏運單位加強巡檢及應變。民眾可透過1968 APP、警廣及相關媒體掌握最新路況；自行開車也務必遵守交通規則，切勿酒駕、毒駕或無照駕駛，使用輔助駕駛系統時仍須注意車前狀況，不可過度依賴系統。

高鐵 中秋 連假

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋、教師節4天連假車潮將擁車潮 中市府籲善用APP避地雷路段

中秋連假首日南下車流估達平日1.5倍 龍潭警提醒改走替代道路

中秋、教師節連假 桃園龍潭警估觀光景點至少增1.5倍車流

9月底中秋、教師節連假預計車潮將湧入台南 交大公布易壅塞路段

相關新聞

健康幣12月開放兌換！累積1000幣才能換 超商、藥局折抵攻略一次看

健康幣究竟能換什麼？衛福部推動「健康幣」政策，鼓勵民眾透過接種疫苗、接受健康檢查等健康行為累積點數，預計10月1日上路、12月開放兌換。衛福部長石崇良今日揭露，首波兌換涵蓋運動、超商、保險、藥局及醫院五大類，目前參與業者均採「1幣抵1元」，但須累積至少1000幣才能開始兌換，且多數商品採折抵或折扣方式，並非直接免費領取。

中秋教師節連假周五展開 海陸空交通疏運措施一次看！

中秋、教師節4天連假將至，預估25日連假首日國道南下車流增1.5倍，國5甚至多1.8倍，屆時將啟動高乘載、單一收費等管制措施；高鐵及台鐵分別加開176班、160班列車；國內航線提供1642架次、約13.1萬座位，桃機預估起降4063架次，每日運量約15萬至16.1萬人次，離島交通船則提供19.2萬座位，金馬小三通規畫216航次、5.8萬座位。

流感雙創新高！單周30死、重症達165例 疾管署估：10月中達疫情高峰

秋冬交際之際，呼吸道疾病上升，國內流感門急診就診計14萬1375人次，較上周13萬9386人次上升1.4%，且上周新增165例重症病例及30例死亡，均以感染A型H1N1為多，雙雙創本流感季單周新高。疾管署發言人林明誠表示，未來3周都會有連假，病例數會受到門診關門影響而下降，不過還需觀察3周疫情發展，預估10月中達疫情高峰。

中秋連假迎秋老虎 舒力基颱風最快周四生成 賈新興估這2天恐威脅台灣

周五開始就是中秋和教師節連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，連假確定受秋老虎籠罩，天氣晴朗穩定，好賞月。熱帶擾動91W，預估周四至周五有發展為舒力基颱風的機率，路徑走向受到環境導引氣流影響，未來有朝台灣移動的趨勢。

北宜高鐵拍板後餘波盪漾…環評訴願遭駁回 民團將續提行政訴訟

行政院2個月前正式通過北宜高鐵方案，歷經七個月審查的環評訴願最近遭駁回。民團今天批評，政院回覆函未能正面回答外界質疑，僅以法條文字回應程序問題。其中，台鐵預估損失從環評報告認定的150億，變成政院折現值2.1億，中間落差之大，訴願人將提起行政訴訟，讓北宜高鐵按接受更完整的司法檢驗。

準「舒力基」上午生成最快明成颱 不排除侵台仍有變數

熱帶性低氣壓TD29號今天上午8時形成，目前中心位置在關島西南西方320公里之處（鵝鑾鼻東南東方2470公里之處），以每小時18轉14公里速度，向西北西轉西北進行。中央氣象署表示，有發展為輕度颱風的趨勢。若TD29號增強為颱風，將命名舒力基。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。