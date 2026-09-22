中秋4天連假車流恐爆量 國5南向估達平日1.8倍、高鐵增176班

2026年中秋節適逢教師節，9月25日至28日形成4天連續假期，交通部22日宣布，因應返鄉及出遊需求，將自9月24日至29日啟動為期6天的交通疏運措施，並運用AI分析旅運需求、提前盤點運能。其中，國道南向車流預估9月25日達平日1.5倍，國5更上看1.8倍；高鐵加開176班列車，總運能提升16.8%，單日最高運量估9月28日達34萬人次。

交通部表示，國道南向尖峰預估落在9月25日，整體車流量約為平日1.5倍；北向尖峰則為9月27日，約達平日1.3倍。國5北向最大車流則預估出現在9月28日，約為平日1.4倍。

管制方面，9月25日國1內湖至頭份、國3木柵至香山實施南向入口高乘載管制；9月26日至28日每日13時至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口也實施高乘載管制。連假期間國道採單一費率，每日0時至5時全線暫停收費。

交通部建議，西部國道南向可於上午6時前或中午12時後出發，北向則建議南部地區上午9時前、中部地區中午12時前出發；國5南向建議上午5時前或下午5時後出發，北向則建議上午9時前，以避開壅塞尖峰。

省道部分，台9線蘇花路廊將機動實施大客車優先措施，並於9月25日至28日特定時段開放大客車行駛蘇花改路肩，同時管制危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。台61線西濱快速公路則配合交通疏運，實施部分匝道及平面路口封閉。

陸運方面，高鐵加開176班列車，包括南下70班、北上106班，連假期間總計提供1,150班次、112.4萬個座位，整體運能較平日提升16.8%，單日最高運量預估9月28日上看34萬人次。台鐵則加開160班列車，運能較平日增加6.8%，平均每日預估載客70.7萬人次，9月24日單日最高運量估達78.5萬人次。

國道客運平均每日開行7,028班次，另有85條國道客運路線提供票價6折優惠，搭配TPASS 2.0+常客優惠及綠色運輸服務平台加碼，最高可享4折優惠。

空運方面，國內航線規劃提供1,642架次、約13.1萬個座位，其中離島管制航線占1,412架次；桃園機場預估連假期間起降4,063架次，每日旅客量約15萬至16.1萬人次。海運則規劃本島與離島間9條航線共830航次、提供19.2萬個座位，金馬小三通4條航線規劃216航次、約5.8萬個座位。

交通部提醒，近期山區短時強降雨頻繁，邊坡土石含水量高，鐵公路沿線可能出現落石或坍方，已要求相關疏運單位加強巡檢及應變。民眾可透過1968 APP、警廣及相關媒體掌握最新路況；自行開車也務必遵守交通規則，切勿酒駕、毒駕或無照駕駛，使用輔助駕駛系統時仍須注意車前狀況，不可過度依賴系統。