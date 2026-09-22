快訊

校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

三大法人買超608億！台股震盪801點創雙高 台積電翻黑、聯發科創天價

路透：消息人士稱習近平擬依《八一七公報》 施壓川普停止對台軍售

聽新聞
0:00 / 0:00

坐輪椅、推嬰兒車、拉行李箱…逛貓村都不再是難事！猴硐火車站電梯啟用

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
台鐵在猴硐火車站新設的3座電梯啟用，設在第1、2月台的電梯受限地形，電梯空間較狹窄。記者邱瑞杰／攝影
台鐵在猴硐火車站新設的3座電梯啟用，設在第1、2月台的電梯受限地形，電梯空間較狹窄。記者邱瑞杰／攝影

台鐵2019年發包在猴硐火車站設置電梯，因出現履約爭議解約。2023年底再次發包，終在今天辦啟用儀式。有了電梯，行動不便者進出車站大廳、月台會更方便，電梯也銜接跨越鐵軌，通往貓村的空橋，除了嘉惠貓村居民，也增添貓村觀光發展潛力。

交通部主任秘書沈慧虹、台鐵公司副總經理劉雙火、新北市交通局副局長曾招雄和瑞芳在地人士，今天齊聚猴硐車站，聽取台鐵宜蘭工務段長連建智簡報工程內容後，一起推動象徵開啟電梯的推桿，迎接猴硐車站優化交通，邁入無障礙空間的階段。

連建智說，猴硐車站過去只能走天橋和樓梯往來車站和月台，讓高齡及行動不便者感到不方便。台鐵斥資3880萬元，假化猴硐站動線及設施，四大工項分別為大廳設電梯及更新地坪、第1、2月台新設電梯與鋼構雨棚、車站大廳及天橋屋頂防水工程、2樓新設銜接3樓貓橋的無障礙通道。

劉雙火致詞前向地方人士鞠躬致歉，因為猴硐車站新設電梯列在台鐵2015至2020年「鐵路行車安全改善6年計畫」，但2019年發包後，設計建築師和施工廠商有歧見，出現履約爭議，最後解約，並由宜蘭工務段自行設計，2023年底重新招標。

劉雙火說，猴硐的年長居民很多，地方急著要電梯，台鐵也很急。只是猴硐車站月台相對較窄，白天不能施工，連續假日也不能施工，工程不方便性很高。加上首次發包出狀況，還要打官司，前前後後才會拖了7、8年，因此他才要在啟用典禮，向在地鄉親鞠躬表達歉意。

沈慧虹表示，猴硐車站的月台不寬，月台上又有人，火車行駛其實是會晃的，所以月台要保留安全距離，因此月台電梯的規格會比較小，大家進去後，或許會覺得有點擠，希望人多的時候，大家要稍等一下，年輕人走樓梯也是好事。

沈慧虹說，無障礙通過設計就是要讓所有人都能用，年長者今天開始，就可以從車站大廳搭電梯到3樓，接貓橋前往貓村，不用再上上下下爬樓梯。推嬰兒車、拉行李箱，看護推送佳輪椅的雇主，也都可以搭電梯遊貓村。

猴硐貓村所在地的瑞芳區光復里長周晉億說，早年貓村居民可以從穿越鐵軌的「便道」，騎機車進出。便道封閉後，只能步行經由車站的樓梯和貓橋進出，連瓦斯業者也要扛瓦斯走貓橋。隨著里民年紀老化，日常生活或遇緊急事故都相當不方便，很高興迎接電梯啟用，因為里民以後進出會輕鬆許多。

1名年約50歲的遊客說，今天和朋友來猴硐逛貓村，剛好碰上電梯啟用。她馬上調整成「踩線」模式，搭乘電梯了解動線，因為下一次，她想帶坐輪椅代步的父母，搭火車來猴硐貓村走一走。

台鐵今天舉辦猴硐火車站新設電梯啟用儀式，未來旅客進出大廳、月台，或是逛貓村都會更方便。記者邱瑞杰／攝影
台鐵今天舉辦猴硐火車站新設電梯啟用儀式，未來旅客進出大廳、月台，或是逛貓村都會更方便。記者邱瑞杰／攝影

台鐵今天舉辦猴硐火車站新設電梯啟用儀式，未來旅客進出大廳、月台，或是逛貓村都會更方便。記者邱瑞杰／攝影
台鐵今天舉辦猴硐火車站新設電梯啟用儀式，未來旅客進出大廳、月台，或是逛貓村都會更方便。記者邱瑞杰／攝影

台鐵在猴硐火車站新設的電梯啟用，2樓通往大廳、月台，3樓可經貓橋前往貓村。記者邱瑞杰／攝影
台鐵在猴硐火車站新設的電梯啟用，2樓通往大廳、月台，3樓可經貓橋前往貓村。記者邱瑞杰／攝影

台鐵在猴硐火車站新設的電梯啟用，2樓通往大廳、月台，3樓可經貓橋前往貓村。記者邱瑞杰／攝影
台鐵在猴硐火車站新設的電梯啟用，2樓通往大廳、月台，3樓可經貓橋前往貓村。記者邱瑞杰／攝影

台鐵在猴硐火車站新設的3座電梯啟用，設在第1、2月台的電梯受限地形，電梯空間較狹窄。記者邱瑞杰／攝影
台鐵在猴硐火車站新設的3座電梯啟用，設在第1、2月台的電梯受限地形，電梯空間較狹窄。記者邱瑞杰／攝影

猴硐 電梯 火車站 輪椅 行李箱 嬰兒車 台鐵 瑞芳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

持一卡通使用TPASS乘車不便 高市交通局：二代卡明年第一季可開放

水湳轉運站啟用後冷清惹議 盧秀燕：提早啟用、不是國道客運慢了

新板特區地下連通道9月24日起封閉4天 行人改走平面

教育部首辦大專校院無障礙評選 7校獲獎最高獎1000萬元

相關新聞

健康幣12月開放兌換！累積1000幣才能換 超商、藥局折抵攻略一次看

健康幣究竟能換什麼？衛福部推動「健康幣」政策，鼓勵民眾透過接種疫苗、接受健康檢查等健康行為累積點數，預計10月1日上路、12月開放兌換。衛福部長石崇良今日揭露，首波兌換涵蓋運動、超商、保險、藥局及醫院五大類，目前參與業者均採「1幣抵1元」，但須累積至少1000幣才能開始兌換，且多數商品採折抵或折扣方式，並非直接免費領取。

中秋教師節連假周五展開 海陸空交通疏運措施一次看！

中秋、教師節4天連假將至，預估25日連假首日國道南下車流增1.5倍，國5甚至多1.8倍，屆時將啟動高乘載、單一收費等管制措施；高鐵及台鐵分別加開176班、160班列車；國內航線提供1642架次、約13.1萬座位，桃機預估起降4063架次，每日運量約15萬至16.1萬人次，離島交通船則提供19.2萬座位，金馬小三通規畫216航次、5.8萬座位。

流感雙創新高！單周30死、重症達165例 疾管署估：10月中達疫情高峰

秋冬交際之際，呼吸道疾病上升，國內流感門急診就診計14萬1375人次，較上周13萬9386人次上升1.4%，且上周新增165例重症病例及30例死亡，均以感染A型H1N1為多，雙雙創本流感季單周新高。疾管署發言人林明誠表示，未來3周都會有連假，病例數會受到門診關門影響而下降，不過還需觀察3周疫情發展，預估10月中達疫情高峰。

中秋連假迎秋老虎 舒力基颱風最快周四生成 賈新興估這2天恐威脅台灣

周五開始就是中秋和教師節連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，連假確定受秋老虎籠罩，天氣晴朗穩定，好賞月。熱帶擾動91W，預估周四至周五有發展為舒力基颱風的機率，路徑走向受到環境導引氣流影響，未來有朝台灣移動的趨勢。

北宜高鐵拍板後餘波盪漾…環評訴願遭駁回 民團將續提行政訴訟

行政院2個月前正式通過北宜高鐵方案，歷經七個月審查的環評訴願最近遭駁回。民團今天批評，政院回覆函未能正面回答外界質疑，僅以法條文字回應程序問題。其中，台鐵預估損失從環評報告認定的150億，變成政院折現值2.1億，中間落差之大，訴願人將提起行政訴訟，讓北宜高鐵按接受更完整的司法檢驗。

準「舒力基」上午生成最快明成颱 不排除侵台仍有變數

熱帶性低氣壓TD29號今天上午8時形成，目前中心位置在關島西南西方320公里之處（鵝鑾鼻東南東方2470公里之處），以每小時18轉14公里速度，向西北西轉西北進行。中央氣象署表示，有發展為輕度颱風的趨勢。若TD29號增強為颱風，將命名舒力基。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。