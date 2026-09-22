坐輪椅、推嬰兒車、拉行李箱…逛貓村都不再是難事！猴硐火車站電梯啟用

台鐵2019年發包在猴硐火車站設置電梯，因出現履約爭議解約。2023年底再次發包，終在今天辦啟用儀式。有了電梯，行動不便者進出車站大廳、月台會更方便，電梯也銜接跨越鐵軌，通往貓村的空橋，除了嘉惠貓村居民，也增添貓村觀光發展潛力。

交通部主任秘書沈慧虹、台鐵公司副總經理劉雙火、新北市交通局副局長曾招雄和瑞芳在地人士，今天齊聚猴硐車站，聽取台鐵宜蘭工務段長連建智簡報工程內容後，一起推動象徵開啟電梯的推桿，迎接猴硐車站優化交通，邁入無障礙空間的階段。

連建智說，猴硐車站過去只能走天橋和樓梯往來車站和月台，讓高齡及行動不便者感到不方便。台鐵斥資3880萬元，假化猴硐站動線及設施，四大工項分別為大廳設電梯及更新地坪、第1、2月台新設電梯與鋼構雨棚、車站大廳及天橋屋頂防水工程、2樓新設銜接3樓貓橋的無障礙通道。

劉雙火致詞前向地方人士鞠躬致歉，因為猴硐車站新設電梯列在台鐵2015至2020年「鐵路行車安全改善6年計畫」，但2019年發包後，設計建築師和施工廠商有歧見，出現履約爭議，最後解約，並由宜蘭工務段自行設計，2023年底重新招標。

劉雙火說，猴硐的年長居民很多，地方急著要電梯，台鐵也很急。只是猴硐車站月台相對較窄，白天不能施工，連續假日也不能施工，工程不方便性很高。加上首次發包出狀況，還要打官司，前前後後才會拖了7、8年，因此他才要在啟用典禮，向在地鄉親鞠躬表達歉意。

沈慧虹表示，猴硐車站的月台不寬，月台上又有人，火車行駛其實是會晃的，所以月台要保留安全距離，因此月台電梯的規格會比較小，大家進去後，或許會覺得有點擠，希望人多的時候，大家要稍等一下，年輕人走樓梯也是好事。

沈慧虹說，無障礙通過設計就是要讓所有人都能用，年長者今天開始，就可以從車站大廳搭電梯到3樓，接貓橋前往貓村，不用再上上下下爬樓梯。推嬰兒車、拉行李箱，看護推送佳輪椅的雇主，也都可以搭電梯遊貓村。

猴硐貓村所在地的瑞芳區光復里長周晉億說，早年貓村居民可以從穿越鐵軌的「便道」，騎機車進出。便道封閉後，只能步行經由車站的樓梯和貓橋進出，連瓦斯業者也要扛瓦斯走貓橋。隨著里民年紀老化，日常生活或遇緊急事故都相當不方便，很高興迎接電梯啟用，因為里民以後進出會輕鬆許多。

1名年約50歲的遊客說，今天和朋友來猴硐逛貓村，剛好碰上電梯啟用。她馬上調整成「踩線」模式，搭乘電梯了解動線，因為下一次，她想帶坐輪椅代步的父母，搭火車來猴硐貓村走一走。

台鐵今天舉辦猴硐火車站新設電梯啟用儀式，未來旅客進出大廳、月台，或是逛貓村都會更方便。記者邱瑞杰／攝影

台鐵今天舉辦猴硐火車站新設電梯啟用儀式，未來旅客進出大廳、月台，或是逛貓村都會更方便。記者邱瑞杰／攝影

台鐵在猴硐火車站新設的電梯啟用，2樓通往大廳、月台，3樓可經貓橋前往貓村。記者邱瑞杰／攝影

台鐵在猴硐火車站新設的電梯啟用，2樓通往大廳、月台，3樓可經貓橋前往貓村。記者邱瑞杰／攝影