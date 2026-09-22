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移工國際攝影展出第一人稱影像作品 首進兩廳院

中央社／ 台北22日電
民間團體One-Forty舉辦移工國際攝影展，22日宣布將與倡議夥伴國家兩廳院在秋天藝術節共同推出「週日限定風景」攝影特展，涵蓋本屆得獎者及歷屆精選移工攝影作品。圖／One-Forty提供（中央社）
民間團體One-Forty舉辦移工國際攝影展，22日宣布將與倡議夥伴國家兩廳院在秋天藝術節共同推出「週日限定風景」攝影特展，涵蓋本屆得獎者及歷屆精選移工攝影作品。圖／One-Forty提供（中央社）

民間團體舉辦移工國際攝影展，今天宣布將與倡議夥伴國家兩廳院在秋天藝術節共同推出「週日限定風景」攝影特展，讓移工以第一人稱的影像作品，與民眾展開互動與對話。

民間團體One-Forty從2019年起舉辦「移工國際攝影獎」，多年來徵集超過1萬3000件來自印尼、越南、菲律賓及泰國移工的影像作品。

One-Forty表示，第7屆移工國際攝影獎將與國家兩廳院在「2026秋天藝術節」，共同推出「One-Forty 移工國際攝影獎 x 『週日限定風景』攝影特展」，涵蓋這屆得獎者及歷屆精選移工攝影作品。

One-Forty指出，對多數移工而言，週日是日復一日工作中珍貴的休息時光，因此展覽設計3大展區，包含「限定的空間｜生存任務」展區呈現宿舍、工廠、照顧現場的勞動身影，「限定的時光｜心靈放鬆」展區收錄休假裡的旅行、信仰、友情與思鄉，以及「限定的自我｜成為自己」展區聚焦移工如何透過攝影、夢想與創作，長出屬於自己的輪廓。

國家兩廳院公共溝通部經理王統生說，「週日限定風景」特展正是希望藉由移工溫柔而立體的鏡頭視角，將舞台上的詰問延伸至日常之中，邀請社會大眾跨越文化與身分，看見更多元的社會面貌，展開更深刻的同理與連結。

移工 兩廳院 越南

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