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質享 美好生活！Panasonic秋季新品描繪理想居家新樣貌

聯合線上／ 董欣怡

在萬事講求效率的時代，人們對家的期待早已不只是滿足基本需求，而是希望在忙碌生活中，擁有一個能療癒身心、展現自我品味的生活空間。Panasonic秋季新品發表會以「質享 美好生活」為主軸，透過各項結合智慧科技、美學設計與貼心機能的質感家電，打造回應當代生活需求的全新生活提案。

Panasonic秋季新品發表會以「質享 美好生活」為主軸，透過各項智慧質感家電，打造當代全新生活提案。(圖為台灣松下銷售公司總經理 張天來) 圖／Panasonic提供
Panasonic秋季新品發表會以「質享 美好生活」為主軸，透過各項智慧質感家電，打造當代全新生活提案。(圖為台灣松下銷售公司總經理 張天來) 圖／Panasonic提供

透過家務簡化，才能讓生活更從容。全新Panasonic AI智慧雙控洗烘衣機，搭載Heat Pump熱泵除濕式烘乾科技，在細心呵護衣料的同時，帶來蓬鬆柔軟的舒適觸感；搭配全平面嵌入式設計與雲霧紋理外觀，讓家電自然融入居家空間擺設。回應現代家庭多元的清潔需求，Panasonic則提供完整的全屋清潔方案，從掃拖機器人、洗地機到濕拖吸塵器，針對不同場域的清潔需求給予對應解方，協助使用者減輕家務負擔，把更多時間留給自己和家人。

全新Panasonic AI智慧雙控洗烘衣機，以最呵護衣物的Heat Pump 熱泵除濕式烘乾科技，帶來衣物觸感新境界。 圖／Panasonic提供
全新Panasonic AI智慧雙控洗烘衣機，以最呵護衣物的Heat Pump 熱泵除濕式烘乾科技，帶來衣物觸感新境界。 圖／Panasonic提供

在餐廚空間，Panasonic致力打造兼具美學與效率的智慧餐廚體驗。Panaosnic電冰箱新品超越2027年國家新1級標準，省電再進化，搭載AI智慧節能科技與日本同步保鮮技術，透過薄壁化大容量設計提升空間運用，讓食材的保鮮和收納一次到位；全新低彩度設計，讓冰箱自然融入櫥櫃與生活空間。而全新RO冰溫熱飲水機與淨熱一體機，免去繁複安裝，即可滿足全家飲用水需求；搭配近吸式排油煙機、IH調理爐與自動洗碗機，串聯料理前後流程，讓烹調更輕鬆。面對忙碌生活節奏，全新蒸烘烤微波爐與日本製可變壓力IH電子鍋，以智慧科技簡化料理步驟，美味餐點輕鬆上桌。

走進客廳，科技與生活美學的結合更加鮮明。全新Panasonic薄型電視以宛如畫框的設計概念，搭配低反射螢幕與貼壁安裝設計，讓電視在不使用時也能融入空間，為現代居家打造簡約俐落的視覺享受。而室內的空氣品質則交給Panasonic全新Smart Dry QX旗艦型變頻除濕機來把關，整合省電、乾衣與空氣潔淨三大需求，結合日本專利科技打造立體循環氣流，搭配升級版nanoe™ X健康科技，全天候守護家中環境，維持舒適乾爽。

全新Panasonic Smart Dry QX旗艦型變頻除濕機，極效省電、極速乾衣、極致潔淨，全面升級居家除濕體驗。 圖／Panasonic提供
全新Panasonic Smart Dry QX旗艦型變頻除濕機，極效省電、極速乾衣、極致潔淨，全面升級居家除濕體驗。 圖／Panasonic提供

除了照顧家的每個角落，Panasonic也關心個人日常保養需求。全新高滲透奈米水離子吹風機，以高速吹整效率提供極速乾、潤澤美的極致髮肌護理保養。此外，全新W音波電動牙刷系列則透過高效潔淨與舒適護理設計，成為日常口腔保健的隨身助手。

Panasonic認為真正理想的家，不在於擁有多少設備，而是每項設計都能貼近人們的生活需求，期望透過傳遞「質享 美好生活」的理念，讓科技不只是提升效率的工具，而是成為溫柔陪伴且創造幸福感的重要存在。

更多詳情請上官方網站：https://www.panasonic.com/tw/
顧客商談中心專線：市話0800-098-800、手機(02)412-8222

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