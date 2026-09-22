幫住院病人聘照服員…衛福部喊5成病床涵蓋率 現僅7.4%且家屬仍需陪病

衛福部推動住院整合照護計畫，協助家屬聘雇醫院照服員，盼減輕住院病人家屬照顧負擔，部長石崇良日前稱，今年加碼20億元預算，讓護佐病床涵蓋率達5成，約3萬床。但最新數據顯示，截至目前護佐涵蓋床數不到9千床，涵蓋率僅7.4%，且護佐聘用機制、簽約內容紛亂，甚至有醫院要求即使聘用護佐，家人仍要在醫院陪病。

林月琴及立法委員王正旭辦公室今天舉辦「住院整合照護計劃公聽會」。衛福部推動住院整合照護計畫，由健保支付每人每日750點給醫療機構，民眾自付額介在0至1050元之間。衛福部照護司指出，已逐年加碼住院整合照護計畫經費，112至114年為5.6億元，今年加碼至25.5億元，預計擴大至3萬床涵蓋率，明年持續擴大至37.4億元。

衛福部次長林靜儀說，現行住院整合照護計畫僅152家醫院加入，涵蓋床數8758床，換算涵蓋率僅約7.4%。對此，林月琴指出，目前住院病人由家人自行照顧比率仍高達6成，其中75%需請假照顧家人，每年有12萬至15萬人為此離開職場，住院整合照護計畫政策值得肯定，但推動5年來必須回頭檢視，不僅床位涵蓋率與目標有落差，且各家醫院人力配置、教育訓練等落差也應彌補。

林月琴表示，衛福部住院整合照護計畫內容彈性空間大，導致各家醫院照護比、教育訓練、任用形態等參差不齊，據家屬反應，部分醫院照護比高達1比13，即使加入住院整合照護計畫，家屬仍需自行陪病，並未解決家屬被迫請假的痛點。此外，聘僱機制、工作內容不穩定，也導致護理師與照服員勞動權益面臨考驗，連帶影響照顧品質，促衛福部盡快檢討精進。

台灣醫療工會聯合會副理事長郭蕢瑩說，部分醫院為方便管理，將加入住院整合照護計畫病人，全數集中至同一病房，增加該病房護理人員照護負擔，此外，計畫中並未明訂照護比率，這恐導致醫院雇主要求照服員一人照顧10至20床之多，工會訴求明確區分照服員、護理師等各職類工作內容，並明定照服員照護比上限為1比4，並禁止醫院特約，改以直聘方式，方便掌控人力及品質。