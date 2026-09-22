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幫住院病人聘照服員…衛福部喊5成病床涵蓋率 現僅7.4%且家屬仍需陪病

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會召委林月琴及立法委員王正旭辦公室今天舉辦「住院整合照護計劃公聽會」。記者林琮恩／攝影
立法院社福及衛環委員會召委林月琴及立法委員王正旭辦公室今天舉辦「住院整合照護計劃公聽會」。記者林琮恩／攝影

衛福部推動住院整合照護計畫，協助家屬聘雇醫院照服員，盼減輕住院病人家屬照顧負擔，部長石崇良日前稱，今年加碼20億元預算，讓護佐病床涵蓋率達5成，約3萬床。但最新數據顯示，截至目前護佐涵蓋床數不到9千床，涵蓋率僅7.4%，且護佐聘用機制、簽約內容紛亂，甚至有醫院要求即使聘用護佐，家人仍要在醫院陪病

林月琴及立法委員王正旭辦公室今天舉辦「住院整合照護計劃公聽會」。衛福部推動住院整合照護計畫，由健保支付每人每日750點給醫療機構，民眾自付額介在0至1050元之間。衛福部照護司指出，已逐年加碼住院整合照護計畫經費，112至114年為5.6億元，今年加碼至25.5億元，預計擴大至3萬床涵蓋率，明年持續擴大至37.4億元。

衛福部次長林靜儀說，現行住院整合照護計畫僅152家醫院加入，涵蓋床數8758床，換算涵蓋率僅約7.4%。對此，林月琴指出，目前住院病人由家人自行照顧比率仍高達6成，其中75%需請假照顧家人，每年有12萬至15萬人為此離開職場，住院整合照護計畫政策值得肯定，但推動5年來必須回頭檢視，不僅床位涵蓋率與目標有落差，且各家醫院人力配置、教育訓練等落差也應彌補。

林月琴表示，衛福部住院整合照護計畫內容彈性空間大，導致各家醫院照護比、教育訓練、任用形態等參差不齊，據家屬反應，部分醫院照護比高達1比13，即使加入住院整合照護計畫，家屬仍需自行陪病，並未解決家屬被迫請假的痛點。此外，聘僱機制、工作內容不穩定，也導致護理師與照服員勞動權益面臨考驗，連帶影響照顧品質，促衛福部盡快檢討精進。

台灣醫療工會聯合會副理事長郭蕢瑩說，部分醫院為方便管理，將加入住院整合照護計畫病人，全數集中至同一病房，增加該病房護理人員照護負擔，此外，計畫中並未明訂照護比率，這恐導致醫院雇主要求照服員一人照顧10至20床之多，工會訴求明確區分照服員、護理師等各職類工作內容，並明定照服員照護比上限為1比4，並禁止醫院特約，改以直聘方式，方便掌控人力及品質。

照服員 衛福部 病人 石崇良 陪病

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