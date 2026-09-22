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出國變「大型照妖鏡」？新手爸遊日兵荒馬亂 人妻心酸吐心聲

聯合新聞網／ 綜合報導
旅行往往是伴侶關係的考驗，特別是多了幼兒同行的家庭旅遊。示意圖／ingimage
旅行往往是伴侶關係的考驗，特別是多了幼兒同行的家庭旅遊。示意圖／ingimage

旅行往往是伴侶關係的考驗，特別是多了幼兒同行的家庭旅遊。一名人妻在Dcard發文分享，自己與丈夫相識多年、結婚五年，育有一名兩歲半的孩子。平時丈夫是家庭的主要經濟支柱，工作相當辛勞。適逢疫情解封後全家人首次出國，前往日本旅遊，出發前她便做足功課，雖然丈夫對行程規劃相對被動，但考量對方平時工作繁忙，她並未過多苛求，滿心期待著這趟難得的放鬆之旅。

未料旅程首日便遭遇一連串考驗。由於是首次在日本自駕，行前拍胸脯保證「開車沒問題」的丈夫，因未提前熟悉當地交通習慣，甚至不知道日本車載導航可直接輸入電話號碼定位，全程僅依賴手機地圖導航，不斷要求副駕駛座的妻子報路。加上後座兩歲半幼童同時吵著要聽兒歌，讓原PO在安撫小孩與指路之間蠟燭兩頭燒，現場一度陷入兵荒馬亂，所幸在妻子提醒輸入電話查詢後，交通混亂才告一段落。

然而窘境並未隨抵達目的地而結束，當晚全家人前往丈夫預先訂好的燒肉餐廳時，丈夫不僅先是迷航走錯樓層，面對日文菜單時更是一籌莫展、盲目亂點，面對妻子詢問菜色份量與品項時只能露出茫然無助的表情。目睹平時穩重的另一半在異地接連受挫，原PO坦言當下心中一度閃過「好沒用、好窩囊」的念頭，現實與旅行想像的巨大落差讓她哭笑不得。

但看著疲憊的伴侶，原PO隨後轉為深深的心疼。她感嘆，丈夫平時為家計打拚，難得有機會出國放鬆，卻只是「換個地方開車、搬重物、顧小孩與四處碰壁」。直到深夜兒子入睡後，夫妻倆坐下來坦誠溝通、互相檢討與安慰，決定打起精神調整心態，攜手迎接接下來的行程，共同為孩子與家庭創造更多溫暖美好的旅行回憶。

文章在網上掀起討論，有網友表示「那妳那麼厲害做了一堆功課，怎麼不妳來處理？」、「如果妳原本就知道，輸入電話號碼可以導航的話，為什麼一開始就不跟他說，而要配合用Google Map？」，還有網友認為如果是這種情況「有沒有想過要跟團比較好」，可看出網友對於原PO處理事情的態度也有頗多質疑。

夫妻之間的相處本就是一門深奧的學問，如何在長時間的相處上彼此容忍和磨合是人生中的一大課題，但不管如何，如果能更為另一伴設身處地的著想，相信每一段感情都能夠走得更加長遠。

夫妻 旅遊

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