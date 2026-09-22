月餅、蛋黃酥吃不完先冷凍！網曝回烤祕訣「跟現烤一樣酥」 千萬別微波

中秋節不少人家中堆滿月餅、蛋黃酥，一次吃不完，又怕放久變質。一名女網友就在Threads發文求助，「大家蛋黃酥吃不完怎麼辦？冷凍嗎？」貼文曝光後，不少過來人分享保存方法。

多數網友建議，短時間內吃不完，可以先密封後放進冷凍庫保存；要吃時再移到冷藏或常溫退冰，接著以烤箱、氣炸鍋回烤。

其中有人分享，前一晚先將蛋黃酥移至冷藏，隔天再以氣炸鍋180度加熱3至5分鐘，「吃起來跟現烤一樣酥」；也有人習慣退冰至常溫後，以烤箱回烤約5分鐘。

另一派則推薦直接用電鍋「乾蒸」，不加水加熱，跳起後再悶一下。也有網友分享進階版吃法，先將蛋黃酥倒放、加熱底部5分鐘，再翻回正面加熱2至3分鐘，綠豆椪、芋頭酥也能比照處理。

不過，有網友特別提醒，別把整顆蛋黃酥直接放進微波爐。蛋黃酥內餡含有鹹蛋黃、豆沙等食材，微波時內部水分迅速受熱形成蒸氣，加上外皮、內餡受熱速度不同，可能出現局部過熱、餡料噴出等情況。

而且微波雖然加熱速度快，卻很難讓酥皮恢復酥脆，反而可能變軟、變韌。若只能使用微波爐，建議先將蛋黃酥切開或剖半，再以短時間、分段方式加熱。