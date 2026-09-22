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台大名醫王明暘主講 10月3日「別讓乳癌悄悄找上你」講座開放報名

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
2026好健康乳癌防治講座，主題為「別讓乳癌悄悄找上你～認識乳癌、早期發現、掌握治療新希望」，邀請台大癌醫分院教授王明暘主講，將於10月3日（六）上午9時到11時，在張榮發基金會國際會議中心（台北市中山南路11號11樓）舉辦，即日起開放報名。圖／全民健康基金會提供
2026好健康乳癌防治講座，主題為「別讓乳癌悄悄找上你～認識乳癌、早期發現、掌握治療新希望」，邀請台大癌醫分院教授王明暘主講，將於10月3日（六）上午9時到11時，在張榮發基金會國際會議中心（台北市中山南路11號11樓）舉辦，即日起開放報名。圖／全民健康基金會提供

乳癌是台灣女性癌症發生率第一名，每年奪走2800多位婦女生命，為及早發現乳癌，國健署提供40歲至74歲婦女，每2年一次X光乳房攝影篩檢；台大醫院癌醫分院教授、乳房外科醫師王明暘，將於10月3日上午於張榮發基金會國際會議中心，主講「別讓乳癌悄悄找上你～認識乳癌、早期發現、掌握治療新希望」，即日起開放報名。

國健署指出，乳癌的危險因子包含初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第一胎、未曾哺乳、具有乳癌家族史、曾罹患乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等，及早發現與治療，有助於提升存活率。

根據111年癌症登記報告顯示，台灣每年新增1萬7000多位女性乳癌患者，國內研究顯示，每2年接受1次乳房X光攝影檢查可降低41%的乳癌死亡率。

早期乳癌5年存活率達99%以上，若延誤病情，晚期乳癌的5年存活率僅約39.2%。國健署指出，乳房X光攝影檢查能偵測到乳房鈣化點或腫瘤，發現無症狀的零期乳癌，政府提供40歲至74歲的婦女，每2年可接受1次免費篩檢。

2026好健康乳癌防治講座，主題為「別讓乳癌悄悄找上你～認識乳癌、早期發現、掌握治療新希望」，由全民健康基金會、華泰商銀基金會共同主辦，將於10月3日（六）上午9時到11時，在張榮發基金會國際會議中心（台北市中山南路11號11樓）舉辦，邀請台大癌醫分院教授王明暘主講，即日起開放報名。

●別讓乳癌悄悄找上你～認識乳癌、早期發現、掌握治療新希望

時間：10月3日（周六）上午9時至11時

主講：台大醫院癌醫分院教授王明暘

地點：張榮發基金會國際會議中心1101廳（台北市中山南路11號11樓）

主辦：全民健康基金會、華泰商銀基金會

報名：

電話洽詢 0800-000-583

上網報名 https://reurl.cc/ommD9Q

乳癌 講座 台大

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