健康幣10大QA一次查 5大通路「1幣抵1元」 誰能換、怎麼兌換使用？

為鼓勵民眾主動做好健康管理，衛福部推動「健康幣」政策，將民眾參與預防保健及健康促進的行動，轉化為看得見、用得到的健康回饋，讓健康不只是長期投資，也能在日常生活中立即有感。

健康幣預計自115年10月1日起正式啟動累積，民眾透過「健保快易通」App健康存摺完成授權後，參與成人預防保健、B、C型肝炎篩檢、癌症篩檢、疫苗接種等健康服務，以及完成生活型態評估等健康行動，即可依規定累積健康幣。

Q1：什麼是健康幣？可以換成現金嗎？

健康幣是一種「非貨幣」的點數獎勵機制，類似紅利或會員集點，不具備貨幣性質、不能兌換成現金。

Q2：誰可以參加健康幣活動？

年滿18歲以上且持有台灣健保卡者，符合資格的外籍人士若具健保身分也能參加。

Q3：哪些健康行為可以累積點數？

．新手上路：首次登入專區200幣、填寫生活型態量表100幣。

．公費健檢：成人預防保健800幣、B／C 型肝炎篩檢800幣。

．公費癌症篩檢：子宮頸癌1000幣、乳癌1000幣、子宮頸癌900幣、大腸癌900幣（若進一步接受鏡檢，最高可達1350幣）、肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）1000幣、口腔癌1000幣。

．公自費疫苗接種：新冠疫苗900幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣、流感疫苗450幣。

Q4：今年10月前已經做完的篩檢或疫苗，可以補發點數嗎？

不行，健康幣自115年10月1日起正式啟動累積，無法回溯補發，上線後完成的健康任務才能採計認列累積。

Q5：健康幣要下載哪一個App才能累積及使用？

10月1日起，健保快易通及Health GO同步開放，2個App綁定一次，之後可單獨使用各App。可在健保快易通的健康存摺查詢已累積的健康幣，累計1000幣以上，可在Health GO App進行健康幣兌換。

Q6：健康幣可以在哪裡使用？

．超商、量販業：兌換健康概念商品，包括生鮮、飲品及乾貨。

．社區藥局：兌換醫療器材及營養保健食品等，讓專業服務融入社區。

．醫療機構：26家部立醫院，兌換自費健檢、自費疫苗及自費麻醉。

．運動場館：提供月租費折抵及周邊運動商品。

．壽險業者：提供外溢保單、健康行為獎勵及健康加碼回饋。

Q7：兌換的門檻？

點數效期為2年，必須累積滿1000 幣以上，才能開啟兌換功能。

Q8：如何快速賺健康幣？

打開健保快易通，進入健康存摺的健康幣專區，完成身分認證並填寫生活型態評估量表，即可獲得300健康幣。參加預防保健服務，例如打流感及新冠疫苗，再拿1350健康幣。12月1日開始兌換健康幣，滿1000幣可於Health GO App兌換好禮。

Q9：健康幣的使用期限？

每筆點數的有效期限為2年。

Q10：長輩不會用健康幣怎麼辦？

衛福部會在各地衛生所、長照據點加強宣導與說明，若長輩有實際操作或兌換的需求，現場人員也能提供協助。長輩只要去醫院或合作據點做健檢、癌症篩檢或打疫苗，系統會自動透過健保卡記錄。