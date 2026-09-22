流感雙創新高！單周30死、重症達165例 疾管署估：10月中達疫情高峰

秋冬交際之際，呼吸道疾病上升，國內流感門急診就診計14萬1375人次，較上周13萬9386人次上升1.4%，且上周新增165例重症病例及30例死亡，均以感染A型H1N1為多，雙雙創本流感季單周新高。疾管署發言人林明誠表示，未來3周都會有連假，病例數會受到門診關門影響而下降，不過還需觀察3周疫情發展，預估10月中達疫情高峰。

疾管署指出，國內流感疫情略升且處流行期，第37周類流感門急診就診計14萬1375人次，較前一周略升1.4%。另上周新增165例流感併發重症病例，包含151例H1N1、6例H3N2、8例A未分型，及30例死亡，包含27例H1N1、2例H3N2、1例A未分型。

疾管署防疫辦公室主任郭宏偉表示，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行流感病毒以A型為主，其中以A型H1N1占84.9%為高。本流感季累計1586例重症病例，包含958例H1N1、509例H3N2、29例A未分型、90例B型，及304例死亡，包含176例H1N1、106例H3N2、10例A未分型、12例B型，其中重症病例以65歲以上長者占65.8%及具慢性病史者占83.2%為多，67.8%未接種本季流感疫苗。

疾管署提醒，近期氣溫有轉涼趨勢，請民眾務必做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀，宜戴口罩及早就醫、生病在家休息等措施。

因應流感疫情持續，疾管署已延長公費流感抗病毒藥劑擴大使用之期限至10月31日止，如有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應盡速就醫，並由醫師評估是否符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，以把握用藥時機，降低併發重症風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。