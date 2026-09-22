板橋C肝群聚案累計22人確診 其中回溯4人死亡 10/2將開會釐清案情

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚事件，截至昨天再新增2例確診，目前累計22人確診。疾管署發言人林明誠說明，新增2例分別為1男1女，1人無症狀、1人僅輕微頭痛。目前還有346人待採檢，其中36人拒絕採檢，另有4人已死亡，後續將追查死亡原因，目前確診陽性率約3％。

C肝群聚擴大回溯1118人，經通知採血後，截至昨天再新增確診2人，目前累計22人。林明誠說，新增2例各一男一女，為土城區2例，分別為40多及70多歲。

林明誠說，截至昨天已通知1111人，尚有7人未連繫上，目前共729人完成檢驗，346人通知待檢，36人拒絕採檢，另有4人死亡。請衛生局持續加強病家訪視，若未有症狀或有輕微症狀盡速就醫，可以及早接受治療。至於有4人的死亡原因，將追查了解否與本案有關。

林明誠表示，安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚事件累計22人確診，推算陽性率約3％，預估還會有新增確診個案，疾管署10月2日將與新北衛生局開會，了解個案回溯狀況及確診個案相關暴露史，釐清後續檢討。至於有患者拒絕採檢，因為C肝不是第五類法定傳染病，因此不會強制採檢。