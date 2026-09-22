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世界無車日雙北公車免費搭 運量增加1成

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
響應「世界無車日」，雙北公車今天免費搭，板橋公車站湧入不少人潮。記者葉德正／攝影
響應「世界無車日」，雙北公車今天免費搭，板橋公車站湧入不少人潮。記者葉德正／攝影

響應922世界無車日，雙北今天推出「雙北公車免費搭」活動。新北市交通局表示，初步統計，今日雙北公車整體運量較平日增加1成，免費搭乘活動成功帶動民眾響應。

交通局運輸管理科長許芫綺表示，今天適逢上班、上學日，為確保免費搭乘活動順利，雙北交通局與公車業者全力動員，針對平日尖峰時段候車人潮較多、容易發生乘客無法上車的站點，派員現場觀察候車及搭乘情形，同時加強免費搭乘宣導，並與業者保持即時聯繫，視實際需求協調車輛調度，讓民眾不只享有免費優惠，更能安心、順暢搭車。

配合9月19至22日世界無車日免費搭乘活動，捷運三鶯線、安坑輕軌及淡海輕軌整體運量較平日成長約10%，每日平均總運量達5萬人次，顯示活動有效提升民眾搭乘意願。

另因應世界無車日大眾運輸接駁需求，交通局也同步加強YouBike車輛調度。微笑單車公司昨夜即提前增加捷運站周邊場站車輛配置，今天更針對捷運站出口及公車站周邊場站加強車輛運補，整體人力及車輛調度量較平日增加約10%，投入140名人

力，讓民眾搭乘公車、捷運後，也能便利轉乘YouBike，完成通勤最後一哩路。

交通局長鍾鳴時表示，感謝雙北市民熱情響應，也感謝公車業者、第一線駕駛長及YouBike調度人員的辛勞付出，讓活動順利推動。世界無車日不只是一天免費搭車，更希望透過實際體驗，讓更多人發現公共運輸的便利，將綠色通勤融入日常生活。

鍾鳴時強調，未來雙北將持續攜手精進公共運輸服務，從公車班次調度、候車環境到YouBike接駁服務，讓民眾願意搭、方便搭、安心搭，平日也能多加利用公車、捷運及YouBike，以實際行動支持低碳運輸。

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