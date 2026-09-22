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腎臟病人見藥名有「痛」不敢吃 藥師解惑助改善

中央社／ 台南22日電

台南1名男子因痛風及慢性腎臟病長期服藥控制，卻因降尿酸藥物中文商品名有「痛」字，誤認是止痛藥，擔心多吃傷腎而自行減量，導致痛風反覆發作，經藥師發現協助調整漸改善。

奇美醫院藥劑部藥師陳又禎今天在院內衛教宣導會表示，這名病人因痛風、慢性腎臟病，需長期服用降尿酸藥物控制病情，藥師進行用藥評估時發現未規律服藥，詢問後發現病人因藥物中文商品名中的「痛」字誤認是止痛藥，擔心多吃對腎臟不好而自行減量，導致痛風反覆發作。

陳又禎表示，經藥師解釋是控制尿酸、預防痛風發作的藥物，不是止痛藥，即使沒有疼痛也要規律服用，協助病人調整用藥習慣後，尿酸數值維持穩定，痛風發作頻率明顯降低，生活品質改善不少。

陳又禎說明，若藥物中含有非類固醇消炎止痛藥成分，腎功能不好的人自行或不當使用可能增加腎臟負擔，但並非所有止痛、退燒藥都對腎臟不好，例如常見的乙醯胺酚（Acetaminophen）在建議劑量下使用相對安全。

陳又禎強調，腎臟病人用藥要比一般人更謹慎，藥師在照護團隊中就像病人的「用藥安全守門員」，會檢視是否使用到腎毒性較高的藥品，確認每項藥物是否依腎功能調整劑量，並透過雲端藥歷核對不同科別處方，避免重複用藥或交互作用。

陳又禎表示，腎臟病人不論就醫或自行購藥，都要主動說明自己腎功能不好，消炎止痛藥勿隨意使用，並拒絕來路不明中草藥、偏方、健康食品，有相關疑問可諮詢醫師或藥師，避免加速腎功能惡化。

腎臟病 吃藥 痛風

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