烤肉先吃菜、月餅切塊吃 專家教你中秋怎麼吃才健康

中秋節將至，月餅、烤肉與柚子是應景美食，但常讓人節後體重失控或腸胃不適。衛生福利部台中醫院今提醒民眾，歡慶佳節時應注意飲食均衡與食量控制，烤肉搭配蔬菜採「先菜後肉」原則。吃月餅可切塊分食，品嘗柚子則需注意用量與用藥安全，才能過個健康無負擔的中秋節。

台中醫院營養師劉上慈建議，烤肉時可遵循「菜、肉、澱粉」的進食順序，先吃青椒、香菇等蔬菜墊胃，再攝取優質蛋白質，最後吃澱粉，有助穩定血糖並防過量。厚肉或帶骨肉可先微波或汆燙半熟再烤，以縮短高溫炭烤時間，減少致癌物生成。沾醬則宜以檸檬汁、柚子汁等自製清爽醬汁，或將市售醬料稀釋使用，避開高鈉陷阱。

面對高熱量的月餅，劉上慈建議切塊分食和採取飲食代換策略，建議將月餅切成4至8等份與親友共享，單次吃半顆或四分之一顆，並安排在白天食用，以利消耗熱量。另外，吃月餅當天，正餐澱粉應適度減半，蛋白質則選擇低脂的海鮮或雞胸肉，搭配飲品宜選無糖烏龍茶或青茶，利用茶多酚幫助消化，避免含糖飲料疊加熱量。

至於柚子，台中醫院藥劑科藥師陳德鉦提醒，柚子含有「呋喃香豆素」，會抑制肝臟代謝酵素作用，使體內藥物濃度升高而增加副作用風險。常見受影響藥物包含降血壓藥、降血脂藥、抗凝血藥及免疫抑制劑等，且因抑制效果可達兩三天，單純錯開服藥時間無法避免交互作用。建議長期服藥的慢性病患要特別當心，建議避免併用或僅淺嚐一兩瓣即可。

另坊間許多標榜有降血脂效果的降脂膠囊健康食品，以及中藥中以紅麴萃取的降脂膠囊，中醫科鄭惟仁醫師也提醒，這些中藥成分食品或藥品與西藥降血脂藥物成分高度相似，所以服用時也應嚴格限制柚子攝取量。

鄭惟仁說，其實柚子是高纖維水果，不但可以有效改善口臭還可促進腸胃消化，對於腸胃功能相對差者只要減量使用，依舊可以安全健康過中秋。