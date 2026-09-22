健康幣12月開放兌換！累積1000幣才能換 超商、藥局折抵攻略一次看

健康幣究竟能換什麼？衛福部推動「健康幣」政策，鼓勵民眾透過接種疫苗、接受健康檢查等健康行為累積點數，預計10月1日上路、12月開放兌換。衛福部長石崇良今日揭露，首波兌換涵蓋運動、超商、保險、藥局及醫院五大類，目前參與業者均採「1幣抵1元」，但須累積至少1000幣才能開始兌換，且多數商品採折抵或折扣方式，並非直接免費領取。

石崇良表示，民眾最關心健康幣能換什麼，首波合作業者以全國性通路為主，詳細商品、服務及兌換條件將於11月另行召開記者會公布，屆時也會在健康幣APP上架完整清單，類是購物商城的模式，讓民眾依運動、商品或服務等類別搜尋，選定項目後取得QR Code，前往合作通路兌換。

超商方面，首波合作通路包括7-ELEVEN、全家及全聯，規畫提供6款無糖或健康飲料、6項生鮮食品及2款咖啡，共14項商品，品項預計每2至3個月更換一次。至於民眾期待的茶葉蛋，石崇良說，由於價格較低、銷售量大，擔心兌換需求過於集中，目前未列入規畫項目中，部分商品則包括咖啡、三明治及雞胸肉。

石崇良強調，超商商品並非全額免費兌換，而是採小額折抵方式，例如飲料以5元為折抵單位，希望民眾持續累積健康幣、反覆使用優惠，逐漸養成健康生活習慣，而不是一次把點數花光。

藥局部分，預計提供30至50項商品，涵蓋血糖機、血壓計、特殊營養品及保健食品等，部分適合糖尿病、腎臟病等慢性病患者使用，折扣約一至兩成。合作通路包括維康、大樹藥局等全國性連鎖藥局，方便民眾就近使用。

運動場館則依業者提供不同優惠，包括運動用品、課程及月費折扣，詳細方案仍待公布。醫院部分，部立醫院已規畫健保卡兌換機制，考量不熟悉手機操作的長者及數位落差族群，只要攜帶健保卡，即可透過院內系統使用相關服務。

至於健康幣怎麼賺最快？石崇良建議，民眾首先下載健康幣APP，輸入基本資料，系統就會顯示個人符合哪些賺幣項目，再透過國健署網站查詢疫苗接種、健康檢查等服務地點，依自身資格參與，所有資訊皆可上國健署網站查詢。

石崇良說，設定1000幣兌換門檻，是希望民眾真正完成健康行為，而非首次利用健康存摺登入健康幣專區賺200幣、填寫問卷賺100幣等，取得少量點數就立即兌換。未來也將逐步擴大合作範圍，與地方政府及區域性業者合作，串聯地方健康獎勵制度。

石崇良透露，已有民眾建議將捐血納入賺幣項目，衛福部正進行研究，預計明年第一季展開民意調查，邀請民眾提出希望新增的健康行為及兌換商品，並規畫於明年下半年推出第二波擴充項目，讓健康幣從一次性獎勵，逐步融入民眾日常生活。

10月1日起，4步驟開始賺健康幣。圖／國健署提供