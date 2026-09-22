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竹苗跨區聯防守黃金治療期 重度腦中風男子成功搶命

中央社／ 苗栗縣22日電
大千醫院表示，病人確診為急性右側中大腦動脈阻塞（左圖紅圈處），經大千團隊緊急取栓後，順利恢復腦部血流（右圖藍圈處）。圖／大千綜合醫院提供
大千醫院表示，病人確診為急性右側中大腦動脈阻塞（左圖紅圈處），經大千團隊緊急取栓後，順利恢復腦部血流（右圖藍圈處）。圖／大千綜合醫院提供

新竹一名中年男子突發急性大血管阻塞型腦中風，透過竹苗區域聯防機制，跨院轉診至苗栗大千綜合醫院，及時把握黃金治療時間完成動脈取栓手術，成功搶回男子一命。

大千醫院神經外科醫師曾威傑今天分享案例表示，這名患者晚上突然出現右側肢體無力、神經功能異常等症狀，家屬緊急送往新竹當地醫院檢查，確診為急性右側中大腦動脈阻塞，屬於嚴重的大血管阻塞型腦中風，由於當時原就醫醫院加護病房床位無法緊急支援，隨即啟動「竹苗區域聯防機制」跨院轉診。

曾威傑指出，患者雖然在半夜抵達大千醫院，但急診、神經內科、神經外科、放射科、麻醉及護理等跨專科團隊零時差啟動緊急處置流程，在最短時間內完成術前評估與影像判讀，隨即進入導管室進行腦血管攝影與動脈取栓手術，順利將血栓取出並打通中大腦動脈，恢復腦部血流。

曾威傑說明，急性大血管阻塞型腦中風若未及時打通血管，恐造成大範圍腦中風甚至危及生命，因此治療的重點就是「快」，每一個環節都必須與時間賽跑，執行動脈取栓的時間更是挽救腦組織與神經功能的重要關鍵。

大千醫院指出，醫院身為「腦中風經動脈取栓手術」桃竹苗區域聯防主責醫院，具備全天候執行動脈取栓能力，此次成功救治案例正是區域醫療合作的具體展現，將持續強化腦血管與神經急重症醫療量能，讓在地民眾面臨重大急症時安心就近就醫，也讓跨區轉診機制成為生命的堅實後盾。

醫師提醒，腦中風並非老年人專利，這次患者年齡為49歲即是一大警訊，民眾若發現自己或家人突然出現「臉歪、手無力、說話不清」等症狀，應立即就醫，切勿觀察等待或自行開車，以免錯失黃金救治時機。

腦中風 中風 苗栗 新竹

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