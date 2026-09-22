星空聯盟巴黎戴高樂機場貴賓室 連續三年蟬聯Skytrax全球冠軍

星空聯盟位於法國巴黎戴高樂機場第一航廈的貴賓室，再度獲選2026年Skytrax世界航空大獎「全球最佳航空聯盟貴賓室」，連續第三年拿下冠軍；位於美國洛杉磯國際機場的星空聯盟貴賓室則獲得第二名，星空聯盟包辦本屆該獎項冠亞軍。

巴黎戴高樂機場星空聯盟貴賓室於2023年10月啟用，占地約1300平方公尺，空間以現代設計為主，融入法式元素，並依旅客需求規劃休憩、辦公及用餐區域。其中包括迎賓吧台、法國葡萄酒沉浸式品酒區，以及可眺望機場跑道的開闊視野。

星空聯盟顧客體驗副總裁Ambar Franco表示，巴黎貴賓室連續三年獲選全球最佳，洛杉磯貴賓室也獲得第二名，這項肯定來自各家成員航空公司、團隊及合作夥伴共同投入，希望持續提供旅客更順暢、便利的旅行體驗。

星空聯盟說明，Skytrax世界航空大獎透過全球旅客滿意度問卷調查評選，涵蓋航空公司、機場及相關服務，被視為國際航空業重要獎項。

星空聯盟目前有26家成員航空公司，航網涵蓋190個國家、超過1150個目的地；其中共有21家成員航空公司營運往返巴黎的航班，每周提供超過800個航班，飛往20多個國家、超過30個目的地。